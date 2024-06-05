منافسان قويان على رئاسة الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية أن السباق الانتخابي لرئاسة النادي الأهلي السعودي سيقتصر على قائمتين يقودهما خالد العيسى، الرئيس الحالي، وماجد القثامي، العضو الذهبي.
ويستعد كل مرشح لإعلان قائمته، التي تضمّ أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس، وعضويات المجلس، وسيتقدَّم بملف ترشّحه قبل انتهاء المدة المحددة، الجمعة المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فإن العيسى، يعتزم تقديم دعم مالي للخزانة الأهلاوية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتعزيز كتلته التصويتية في الانتخابات، فيما لا يزال القثامي يدرس خياراته لزيادة عدد أصواته.
ووفقًا للتقرير، سيُجري العيسى تعديلات على قائمته السابقة باستبدال اسم واحد أو أكثر منها، بينما حدد منافسه قائمته كاملة.
وتجمع القائمة، التي يقودها القثامي، بين 6 أسماء تملك خبرات في مجالات الاقتصاد، والقانون، والاستثمار، والإدارة.
ووفقًا للصحيفة، تتضمن كلًا من عبد الملك بن عساكر، وأحمد المذهن، ومنيف حيلان، وجوهرة القبيسي، وعاطف بن أحمد سدران، وعبد الله الثنيان. وسيُسمّي مرشّح الرئاسة أحد هذه الأسماء نائبًا له.
وفتح الاثنين باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة الأهلي غير الربحية، ويغلق الجمعة المقبل، ولم يتقدَّم أي مرشّح بأوراقه خلال أول يومين.
وسيتبع ذلك فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة 5 أيام من 8 يونيو إلى 12 يونيو.
وبعد إعلان القائمة الأولية، ستكون هناك فرصة للمرشحين لتقديم طعون ضد القائمة في يوم واحد وهو 13 يونيو، ومن ثم سيجري النظر في هذه الطعون على مدار 4 أيام من 14 يونيو إلى 17 يونيو، عقب ذلك، سيجري إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في يومي 18 و19 يونيو.
وسيُجرى الاقتراع، وستُعقد الجمعية العمومية يوم الخميس 20 يونيو، وفي اليوم التالي، ستكون هناك فرصة لتقديم طعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وسيُجرى النظر في هذه الطعون خلال يومي 22 و23 يونيو.
وأخيرًا، بعد انتهاء هذا الجدول الزمني المفصل للانتخابات، سيجري اعتماد القائمة الفائزة برئاسة وعضوية المجلس من قِبل وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب.