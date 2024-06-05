منافسان قويان على رئاسة الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن السباق الانتخابي لرئاسة النادي الأهلي السعودي سيقتصر على قائمتين يقودهما خالد العيسى، الرئيس الحالي، وماجد القثامي، العضو الذهبي.

ويستعد كل مرشح لإعلان قائمته، التي تضمّ أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس، وعضويات المجلس، وسيتقدَّم بملف ترشّحه قبل انتهاء المدة المحددة، الجمعة المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فإن العيسى، يعتزم تقديم دعم مالي للخزانة الأهلاوية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتعزيز كتلته التصويتية في الانتخابات، فيما لا يزال القثامي يدرس خياراته لزيادة عدد أصواته.

ووفقًا للتقرير، سيُجري العيسى تعديلات على قائمته السابقة باستبدال اسم واحد أو أكثر منها، بينما حدد منافسه قائمته كاملة.