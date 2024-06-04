ضغوط الأهلي السعودي تهدد صفقة آرسنال المنتظرة
يجهز الأهلي السعودي لميركاتو مميز لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل للمنافسة بكل قوة على تحقيق البطولات.
ويستهدف الأهلي التعاقد مع مهاجم عالمي لقيادة الخط الأمامي بجانب الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
ورغم أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي الحالي هو الخيار الأقرب للأهلي لتدعيم خط هجومه إلا أن أنظار الإدارة الأهلاوية قد تتجه إلى اختيار جديد.
ودشنت جماهير الأهلي في الساعات القليلة الماضية هاشتاجًا بعنوان "أوسيمين مطلب أهلاوي" عبر منصة إكس للمطالبة بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.
وتضغط جماهير الأهلي بقوة على إدارة ناديهم لإقناع لجنة الاستقطابات بالبدء فورًا في مفاوضات مع نابولي لحسم صفقة أوسيمين وتدعيم الصفوف بهذه الصفقة.
وحصل أوسيمين على لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي، كما إنه أسهم بقوة في تحقيق نابولي لقب الدوري في الموسم ذاته قبل أن يستعيد إنتر ميلان اللقب مرة أخرى.
وتأتي ضغوط الأهلي في ظل مفاوضات مكثفة من جانب آرسنال الإنجليزي لاستقدام أوسيمين في الموسم المقبل.
وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) الإيطالية عن مفاوضات بين آرسنال وأوسيمين، كما إن أنتونيو كونتي مدرب نابولي أبدى رغبته في ضم لاعبين من العملاق الإنجليزي مقابل السماح برحيل اللاعب النيجيري وهما تاكيهيرو تومياسو وإيميل سميث رو.
ولكن انتقال أوسيمين إلى آرسنال يبدو مهددًا حال تقدم الأهلي السعودي بعرض رسمي لضم اللاعب.