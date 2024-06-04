ضغوط الأهلي السعودي تهدد صفقة آرسنال المنتظرة

وحصل أوسيمين على لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي، كما إنه أسهم بقوة في تحقيق نابولي لقب الدوري في الموسم ذاته قبل أن يستعيد إنتر ميلان اللقب مرة أخرى.

وتأتي ضغوط الأهلي في ظل مفاوضات مكثفة من جانب آرسنال الإنجليزي لاستقدام أوسيمين في الموسم المقبل.