تقرير يكشف التأثير الكبير لفينيسيوس جونيور على أداء ريال مدريد

كشفت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، عن تأثير البرازيلي فينيسيوس جونيور، الكبير على أداء فريقه ريال مدريد هذا الموسم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، اليوم الأحد: "فينيسيوس (23 عامًا) قدم أداءً رائعًا في ملعب إل سادار، حيث سجل هدفين وصنع فرصتين ليفوز ريال مدريد على أوساسونا (2-4) ويقترب من لقب الدوري الإسباني، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة دون منازع، بالإضافة إلى أهدافه، ومساعدة الفريق بقوة في استعادة الكرة".

وأضاف التقرير: "تأثيره على الفريق هائل، خاصة في هذه المرحلة من الموسم، لقد سجل 6 أهداف في آخر 4 مباريات، ووصل إلى 18 هدفًا في جميع المسابقات، يقترب من 23 هدفًا سجلها في موسم 2022-23، أفضل موسم له، وعاد النجم البرازيلي ليصبح السلاح الهجومي الرئيس للفريق، حيث أظهر ثباتًا وفعالية لم يكن يتمتع بهما في خطواته الأولى مع الفريق".