تقرير يكشف التأثير الكبير لفينيسيوس جونيور على أداء ريال مدريد
كشفت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، عن تأثير البرازيلي فينيسيوس جونيور، الكبير على أداء فريقه ريال مدريد هذا الموسم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، اليوم الأحد: "فينيسيوس (23 عامًا) قدم أداءً رائعًا في ملعب إل سادار، حيث سجل هدفين وصنع فرصتين ليفوز ريال مدريد على أوساسونا (2-4) ويقترب من لقب الدوري الإسباني، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة دون منازع، بالإضافة إلى أهدافه، ومساعدة الفريق بقوة في استعادة الكرة".
وأضاف التقرير: "تأثيره على الفريق هائل، خاصة في هذه المرحلة من الموسم، لقد سجل 6 أهداف في آخر 4 مباريات، ووصل إلى 18 هدفًا في جميع المسابقات، يقترب من 23 هدفًا سجلها في موسم 2022-23، أفضل موسم له، وعاد النجم البرازيلي ليصبح السلاح الهجومي الرئيس للفريق، حيث أظهر ثباتًا وفعالية لم يكن يتمتع بهما في خطواته الأولى مع الفريق".
وأوضحت "ريليفو": "حقق ريال مدريد سبع نقاط بفضله في آخر عشر جولات، كما أنه سجل الهدف الأول للفريق في أربع من آخر ست مباريات، ويقترب من بيلينفهام، هداف الفريق هذا الموسم برصيد 20 هدفًا".
وقال أنشيلوتي عن فينسيسوس جونيور، عقب مباراة الأمس: "إنه لاعب حاسم. لقد سجل هدفين وكان يمكنه تسجيل أكثر في المباراة الماضية، دائمًا ما قلت إنه لاعب فعال في كل عناصر اللعب، وهو يواجه ضغطًا كبيرًا في أجواء الملعب وهو أمر يجب أن يتحكم به أكثر".
وحصل فينيسيوس على 4 بطاقات صفراء في آخر 4 مباريات و5 في آخر 7 مباريات، في الدوري الإسباني، تم طرده 21 مرة منذ موسم 2021-22، و6 منها فقط بسبب ارتكاب مخالفات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "زملاء النجم البرازيلي في غرفة الملابس ينصحونه باستمرار، بمن في ذلك كارلو أنشيلوتي، بعدم الخروج عن المباراة والحفاظ على تركيزه على اللعب وعدم الاحتجاج كثيرًا، حيث يقف كل من توني كروس وناتشو على مقربة من اللاعب، ويخبرانه أن بعض أفعاله، قد تتسبب في خسارة الفريق أكثر مما يربح".