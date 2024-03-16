ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتجاوز أوساسونا ويعزز صدارته

واصل ريال مدريد المتصدر مسيرته نحو الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 4-2 على مضيفه أوساسونا، بفضل ثنائية سجلها فينيسيوس جونيور، اليوم السبت.

ويحتل ريال الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام جيرونا ثاني الترتيب، الذي يواجه خيتافي في وقت لاحق اليوم، ويحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن أنتي بوديمير أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق من مسافة قريبة، بعد ركلة ركنية.