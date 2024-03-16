ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتجاوز أوساسونا ويعزز صدارته
واصل ريال مدريد المتصدر مسيرته نحو الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 4-2 على مضيفه أوساسونا، بفضل ثنائية سجلها فينيسيوس جونيور، اليوم السبت.
ويحتل ريال الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام جيرونا ثاني الترتيب، الذي يواجه خيتافي في وقت لاحق اليوم، ويحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 36 نقطة.
وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن أنتي بوديمير أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق من مسافة قريبة، بعد ركلة ركنية.
وسجل داني كارفخال الهدف الثاني لريال بعد 18 دقيقة بتسديدة متقنة.
ووضع إبراهيم دياز المباراة بعيدا عن متناول أوساسونا في الدقيقة 61، عندما سجل الهدف الثالث لريال، قبل ثلاث دقائق من تسجيل فينيسيوس الهدف الثاني بتسديدة منخفضة من زاوية ضيقة داخل المنطقة.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، سجل إيكر مونوز الهدف الثاني لأصحاب الأرض.