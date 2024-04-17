تصريح نجم برشلونة يفجر غضب زملائه

وفجّر تصريح اللاعب الألماني موجة غضب عارمة بين زملائه؛ لأن لقطة طرد أرواخو كانت المنعرج الحاسم الذي ساعد الفريق الباريسي على قلب الطاولة على منافسه في معقله ملعب كامب نو.

واعتبر عدد من لاعبي برشلونة أن تصريح غوندوغان يعني أنه ألقى بالمسؤولية فقط على زميله الأوراغواياني، وجعله كبش فداء للخسارة الثقيلة.

ووفقا لما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية (SPORT)، أعرب عدد من لاعبي البارسا عن غضبهم من تصريح زميلهم، وقال المدافع الفرنسي كوندي: "بالمناسبة، نحن نفوز ونخسر كفريق وكمجموعة، دائماً".

أما البرازيلي رافينيا، فقد رد على غوندوغان بالقول: "أنا أموت وأضحي من أجل كل واحد منكم"، فيما علّق سيرجيو روبرتو: "الآن نحن أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، هنا نحن جميعًا نفوز ونخسر معًا."

وخسر برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام باريس سان جيرمان بقيادة نجمه كيليان مبابي (6 ـ 4)، ليغادر بذلك سباق دوري أبطال أوروبا، ويعجز عن بلوغ نصف النهائي منذ 2019.