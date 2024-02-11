ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يكتسح وست هام بسداسية ويواصل "صراع اللقب"
سحق فريق آرسنال نظيره وست هام، بستة أهداف نظيفة خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل "الغانرز" صراع الصدارة على لقب البريميرليغ.
وثأر آرسنال من وست هام يونايتد بفوز ساحق 6-صفر خارج أرضه ليظل في وسط سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخسر فريق المدرب ميكل أرتيتا مرتين أمام منافسه اللندني هذا الموسم لكنه تقدم 4-صفر في الشوط الأول بأهداف وليام ساليبا وباكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل.
واستمر عقاب آرسنال في الشوط الثاني عندما جعل ساكا النتيجة 5-صفر قبل أن يسجل ديكلان رايس لاعب وسط وست هام السابق، الذي صنع هدفين في الشوط الأول، الهدف السادس لفريقه في يوم تلقى فيه أصحاب الأرض هزيمة مذلة.
بهذا الفوز رفع فريق آرسنال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر سيتي المتصدر بنفس الرصيد.
بينما ظل فريق وست هام في المركز السابع برصيد 36 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: