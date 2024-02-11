ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يكتسح وست هام بسداسية ويواصل "صراع اللقب"

وثأر آرسنال من وست هام يونايتد بفوز ساحق 6-صفر خارج أرضه ليظل في وسط سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر فريق المدرب ميكل أرتيتا مرتين أمام منافسه اللندني هذا الموسم لكنه تقدم 4-صفر في الشوط الأول بأهداف وليام ساليبا وباكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل.

واستمر عقاب آرسنال في الشوط الثاني عندما جعل ساكا النتيجة 5-صفر قبل أن يسجل ديكلان رايس لاعب وسط وست هام السابق، الذي صنع هدفين في الشوط الأول، الهدف السادس لفريقه في يوم تلقى فيه أصحاب الأرض هزيمة مذلة.