بعد تعطيل آرسنال لليفربول.. هل حان وقت انطلاقة مانشستر سيتي؟

معروف عن الإسباني بيب غوارديولا، أنه مدرب ذكي له قدرة فائقة على تحقيق بطولات الدوري المحلي وأي بطولة تحتاج للاستمرارية والنفس الطويل؛ لذلك نجح بشكل واضح مع مانشستر سيتي بالرغم من وجود منافسة قوية في الدوري الإنجليزي.

بيب الذي لم يخسر سوى 3 بطولات دوري في مسيرته منذ عام 2008، يعرف من أين تؤكل الكتف، وما يحدث في الوقت الحالي بالدوري الإنجليزي يمنحه فرصة للحفاظ على لقبه المفضل.