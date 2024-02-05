بعد تعطيل آرسنال لليفربول.. هل حان وقت انطلاقة مانشستر سيتي؟
معروف عن الإسباني بيب غوارديولا، أنه مدرب ذكي له قدرة فائقة على تحقيق بطولات الدوري المحلي وأي بطولة تحتاج للاستمرارية والنفس الطويل؛ لذلك نجح بشكل واضح مع مانشستر سيتي بالرغم من وجود منافسة قوية في الدوري الإنجليزي.
بيب الذي لم يخسر سوى 3 بطولات دوري في مسيرته منذ عام 2008، يعرف من أين تؤكل الكتف، وما يحدث في الوقت الحالي بالدوري الإنجليزي يمنحه فرصة للحفاظ على لقبه المفضل.
تعطيل آرسنال لليفربول
في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي نجح آرسنال في التفوق على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تلك النتيجة التي تخدم في الأساس مصلحة "الغانرز" تمنح مانشستر سيتي فرصة لم يحظَ بها بيب غوارديولا بهذا الشكل منذ الجولة الثامنة، التي كان فيها متصدرًا للترتيب لآخر مرة.
مركز وهمي
الترتيب الحالي لمانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي ربما يكون غير مبشر بالنسبة للبعض من النظرة الأولى، كونهم في المركز الثالث.
لكن مانشستر سيتي لديه هامش 6 نقاط يستطيع تحقيقها في مواجهتين أمام برينتفورد صاحب المركز الـ15، قد يمنحانه صدارة الترتيب دون الحاجة للعب أمام ليفربول "المتصدر" أو آرسنال، صاحب المركز الثاني.
فترة مفضلة لـ"غوارديولا"
عادة في السنوات الماضية التي حقق فيها مانشستر سيتي لقب الدوري كنا نجد مناوشات من قبل ليفربول أو آرسنال، وفي بعض الأحيان توتنهام في الفترة التي تسبق أعياد الميلاد.
لكن بمجرد العودة من الإجازة نرى مانشستر سيتي في صورة مغايرة تمامًا، فالفريق الذي كان يتعادل مع فولهام ويخسر من نوتينغهام فورست، يجده الجميع يحقق سلسلة انتصارات متتالية تحبط منافسيه وتمنحه اللقب حتى لو في الجولة الأخيرة.
مثل تلك الفترة من الموسم مفضلة لبيب غوارديولا، ولو لم يستغلها في استعادة الصدارة وتحقيق سلسلة من الانتصارات فليس عليه أن يلوم سوى نفسه.
الحسم قد يكون في 30 مارس
لا نتحدث هنا عن حسم لقب الدوري بشكل رسمي بكل تأكيد، لكن بحلول الـ30 من مارس المقبل سيكون مانشستر سيتي قد لعب مبارياته أمام تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وآرسنال، وظهر لترتيب الجدول شكلًا مقربًا.
لو نجح غوارديولا في الفوز بكل مباراة من هنا وحتى الـ30 من مارس، لا شكَّ أن طريقه نحو تحقيق اللقب سيكون مفتوحًا دون إشارات حمراء.
الاستثناء الوحيد من سهولة المواجهات التالية لذلك التاريخ سيكون أمام توتنهام على ملعبهم الجديد، الذي ظل عقدة للمدرب الإسباني حتى مواجهة كأس الاتحاد الأخيرة لهم، عندما سجل ناثان آكي الهدف الأول لفريقه على الإطلاق في ذلك الملعب.
الخلاصة
في الوقت الحالي لا أحد يملك مصيره في تحديد مسار الدوري الإنجليزي أكثر من مانشستر سيتي، الذي سيتصدر الترتيب لو حقق الفوز في المباريات المؤجلة.
صحيح أن ليفربول أيضًا لو فاز بكل مباراة حتى نهاية الموسم فذلك يعني تتويجه باللقب؛ كونه سيلعب أمام مانشستر سيتي، لكن كتيبة غوارديولا تملك الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية خارج أرضهم في الدوري الإنجليزي، وكان ذلك في 2021 بواقع 12 مباراة.
وتكرار الأداء والنتائج التي منحتهم ذلك الرقم لن يكون صعبًا بالنسبة لهم، بالأخص مع عودة إرلينغ هالاند وكيفن دي بروين من جديد لتشكيلة الفريق.