غوارديولا يرشح هذا المدرب لقيادة مانشستر سيتي "عاجلا أم آجلا"

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنظيره فينسن كومباني، بعد فوز سيتي 3-1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء، مرجحا أن الأخير سيتولى مسؤولية سيتي يوما ما.

ومنح هدفان سجلهما جوليان ألفاريز في يوم عيد ميلاده إضافة لهدف رودري، فريق سيتي فوزا مريحا مع الترحيب بعودة كيفن دي بروين وجون ستونز إلى التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض.

وشارك المهاجم إرلينغ هالاند في الشوط الثاني بعد غيابه عن آخر 10 مباريات للفريق بسبب الإصابة.

ويحتل سيتي، وله مباراة مؤجلة، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر.

وتم تكريم كومباني مدرب بيرنلي قبل المباراة، تقديرا للعب مدافع سيتي السابق لمدة 11 عاما في النادي ومشاركته خلالها في 360 مباراة.

وقال غوارديولا للصحفيين "سينتهي فيني (كومباني) هنا (في ملعب الاتحاد) إن عاجلا أم آجلا.