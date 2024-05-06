الهلال السعودي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

أفادت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" ‏ببدء إدارة نادي الهلال التحرك نحو تجديد عقد لاعبه سعود عبد الحميد لمدة 3 مواسم.

ووفقا للمصادر، فإن سعود عبد الحميد لديه رغبة قوية أيضا في تجديد عقده مع الهلال، مع تبقي تسعة أشهر على نهاية العقد الحالي.

وتعاقد الهلال مع سعود عبد الحميد البالغ من العمر 24 عاما، في 2022 قادما من نادي الاتحاد بعقد ينتهي في يناير 2025.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن سعود عبد الحميد لعب 46 مباراة مع الهلال الموسم الحالي سجل فيها أربعة أهداف وصنع ثمانية، وبالمجمل لعب للهلال 108 مباريات سجل فيها خمسة أهداف وصنع 17.