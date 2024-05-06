الهلال السعودي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق
أفادت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" ببدء إدارة نادي الهلال التحرك نحو تجديد عقد لاعبه سعود عبد الحميد لمدة 3 مواسم.
ووفقا للمصادر، فإن سعود عبد الحميد لديه رغبة قوية أيضا في تجديد عقده مع الهلال، مع تبقي تسعة أشهر على نهاية العقد الحالي.
وتعاقد الهلال مع سعود عبد الحميد البالغ من العمر 24 عاما، في 2022 قادما من نادي الاتحاد بعقد ينتهي في يناير 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن سعود عبد الحميد لعب 46 مباراة مع الهلال الموسم الحالي سجل فيها أربعة أهداف وصنع ثمانية، وبالمجمل لعب للهلال 108 مباريات سجل فيها خمسة أهداف وصنع 17.
ونال سعود عبد الحميد مع الهلال لقبا في الدوري السعودي ويقترب من التتويج باللقب الثاني، كما فاز مع الزعيم بلقب في كل من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
وشارك سعود عبد الحميد في 28 مباراة مع منتخب السعودية الأول سجل فيها هدفا.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الأهلي، غدا الإثنين، في الجولة الـ28 من الدوري السعودي وبعد ذلك يلعب الهلال مع الحزم والنصر والطائي والوحدة، علما أنه سيلاقي النصر أيضا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.