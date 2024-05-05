نجم الهلال يثير جدلا حول موقف فهد بن نافل منه (صورة)

أثار محمد البريك، نجم نادي الهلال السعودي، جدلا كبيرا بعد تصرف قام به على منصة "إنستغرام"، قد ينذر برحيله قريبا عن صفوف "الزعيم".

وغاب البريك عن المباريات الثماني الأخيرة، التي خاضها الهلال في دوري روشن السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، أيضًا كأس السوبر السعودي؛ إذ كان آخر ظهور له أساسيًّا أمام الشباب ضمن الجولة الـ25.

وقام البريك بوضع علامة إعجاب على منشور لمشجع يرى أن إدارة الهلال قد تستغني عنه قريبا؛ إذ أنها لم تفاتح اللاعب حتى الآن في مسألة التجديد، وهو التلعيق الذي أثار دهشة جمهور الهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي وتم تداوله بكثافة، متسائلين عن قيام اللاعب بهذا التصرف، وهل هو نوع من الضغط على إدارة فهد بن نافل من أجل تجديد تعاقده، أم أنه يلمح بالفعل للرحيل.