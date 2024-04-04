NBA.. ليكرز يسحق واشنطن ويزاردز

سجل أنتوني ديفيز 35 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة وأحرز اللاعبون الخمسة في التشكيلة الأساسية رقمين مزدوجين في فوز لوس أنغليس ليكرز 125-120 على مضيفه واشنطن ويزاردز في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وأحرز البدلاء 12 نقطة فقط للوس أنغليس، إذ سجل ليبرون جيمس 25 نقطة وروي هاتشيمورا 19 نقطة وأضاف دانجيلو راسل 18 نقطة بينما سجل أوستن ريفز، الذي لم يكن بين الخمسة الأساسيين، 16 نقطة.

واستحوذ جيمس أيضا على سبع كرات مرتدة وأرسل تسع تمريرات حاسمة لزملائه في ليكرز.

ومنح اللاعبون الأساسيون لوس أنغليس انتصاره الثامن في تسع مباريات ليواصل مسيرته في القسم الغربي.