NBA.. إمبيد يعود بعد غياب طويل ويقود سفينتي للفوز على ثاندر

سجل كيلي أوبري 17 نقطة من أصل 25 أحرزها طوال المباراة في الربع الرابع، وأضاف جويل إمبيد 24 نقطة بعد عودته من غياب طويل، ليقودا فيلادلفيا سفينتي سيكسرز للفوز 109-105 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم يلعب إمبيد منذ 30 يناير بسبب جراحة في الركبة. وقبل الإصابة كان إمبيد يتصدر لاعبي الدوري برصيد 35.3 نقطة في المباراة الواحدة إضافة إلى 11.3 كرة مرتدة و5.7 تمريرة حاسمة.

وكانت هذه الهزيمة الثالثة في عشر مباريات لثاندر.