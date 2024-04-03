NBA.. إمبيد يعود بعد غياب طويل ويقود سفينتي للفوز على ثاندر
سجل كيلي أوبري 17 نقطة من أصل 25 أحرزها طوال المباراة في الربع الرابع، وأضاف جويل إمبيد 24 نقطة بعد عودته من غياب طويل، ليقودا فيلادلفيا سفينتي سيكسرز للفوز 109-105 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ولم يلعب إمبيد منذ 30 يناير بسبب جراحة في الركبة. وقبل الإصابة كان إمبيد يتصدر لاعبي الدوري برصيد 35.3 نقطة في المباراة الواحدة إضافة إلى 11.3 كرة مرتدة و5.7 تمريرة حاسمة.
وكانت هذه الهزيمة الثالثة في عشر مباريات لثاندر.
وتفوق لوس أنجليس ليكرز 128-111 على تورونتو رابتورز بفضل تألق دانغيلو راسل الذي سجل 25 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.
وأضاف زميله ليبرون جيمس 23 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.
وتجرع رابتورز الهزيمة 14 تواليا.
وسجل نيكولا يوكيتش 42 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة، ليقود دنفر ناغتس حامل اللقب للفوز 110-105 على سان أنطونيو سبيرز، ليستعيد صدارة القسم الغربي.
وأنهى غولدن ستيت وريورز سلسلة من سبعة انتصارات لدالاس مافريكس بالفوز عليه 104-100 في سان فرانسيسكو.
وفاز وريورز للمباراة الخامسة تواليا بفضل تألق أندرو ويجينز الذي سجل 23 نقطة. وبرز لوكا دونتشيتش في صفوف مافريكس بعد أن حقق ثلاثة أرقام مزدوجة بتسجيل 30 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.