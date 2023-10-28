ماذا قال تشافي وأنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد بالكلاسيكو؟

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه لخسارة فريقه الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني، في معقل البلوغرانا ملعب "مونتغويك".

وقال تشافي، في تصريحاته عقب المباراة: "سيطرنا على المباراة لمدة 60 دقيقة، ريال مدريد في 20 دقيقة فقط سجل هدفين، بينما نحن سجلنا هدفًا واحدًا فقط".

وأضاف: "نستحق الفوز، ربما أبالغ قليلاً، لكن من وجهة نظري على الخط الجانبي، ريال مدريد يمتلك هذه القدرة، عندما تترك لهم الفرصة، يمكن أن ينهوا اللقاء بطريقتهم".

وتابع: "التعادل لم يكن كافيًا بالنسبة لنا، بدا الفريق الآخر كما لو أنهم راضون بالتعادل، وعندما سنحت لهم الفرصة بقتل المباراة سجلوا هدفًا آخر".