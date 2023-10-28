ماذا قال تشافي وأنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد بالكلاسيكو؟
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه لخسارة فريقه الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني، في معقل البلوغرانا ملعب "مونتغويك".
وقال تشافي، في تصريحاته عقب المباراة: "سيطرنا على المباراة لمدة 60 دقيقة، ريال مدريد في 20 دقيقة فقط سجل هدفين، بينما نحن سجلنا هدفًا واحدًا فقط".
وأضاف: "نستحق الفوز، ربما أبالغ قليلاً، لكن من وجهة نظري على الخط الجانبي، ريال مدريد يمتلك هذه القدرة، عندما تترك لهم الفرصة، يمكن أن ينهوا اللقاء بطريقتهم".
وتابع: "التعادل لم يكن كافيًا بالنسبة لنا، بدا الفريق الآخر كما لو أنهم راضون بالتعادل، وعندما سنحت لهم الفرصة بقتل المباراة سجلوا هدفًا آخر".
وأشار: "ضغطوا وتقدموا للأمام، وفي النهاية جعلونا نعاني، لكن في العشر دقائق الأخيرة ذهبنا من أجل الفوز وكانت لدينا فرص، تم تنفيذ خطتنا بشكل مثالي".
وأردف: "قدمنا 60 دقيقة جيدة، لكننا تلقينا هزيمة غير مستحقة".
وعن لقطته مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، وضح: "أخبرني أن الكرة لم تكن خطأ حينما تحدثنا، وداعبته فقط، وأكن له أقصى درجات الاحترام، وأنا معجب به كلاعب".
تصريحات أنشيلوتي
من جانبه، كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن حديثه مع لاعبيه بين الشوطين، قائلا: "قلت لهم إنه إذا كان علينا أن نخسر هذه المباراة علينا أن نفعل ذلك بشكل مختلف، بمزيد من الطاقة والكثافة والقوة، بسبب ما فعلوه في الشوط الثاني اقتنعوا بما قلته لهم".
وعن تقييمه للاعبه جود بيلينغهام، أشار: "بيلينغهام يمكنه الوصول بسهولة إلى 20 أو 25 هدفا، إنه لاعب يصنع الكثير من الفارق، نحن جميعاً مندهشون، لقد سجل العديد من الأهداف. إنه موجود دائماً، لقد كان هدفه الأول رائعاً".
وأضاف: "طلبت من بيلينغهام أن يذهب مع غافي حتى يتمكن توني كروس من البقاء مع فيرمين، لقد واجهنا مشاكل في البداية مع إنييغو مارتينيز. كنا خائفين من التحرك ببطء شديد وكانت الفكرة هي الذهاب إلى الملعب المعاكس بسرعة كبيرة".
وعن التغيير الخططي لمركز بيلينغهام، أشار: "الفكرة هي محاولة وضع اللاعبين في وضع أكثر راحة لهم، إن الوصول إلى منطقة الجزاء هو أفضل ما لديه وهنا أصبح الأمر أقرب وبناءً على ذلك يتعين على الفريق تنظيم نفسه في الملعب على المستوى الدفاعي".
وعن تقييمه للفوز، قال: "على المستوى الإحصائي، حصدنا 3 نقاط في ملعب صعب للغاية، لقد لعبنا 5 مباريات صعبة خارج أرضنا ضد أتلتيك وإشبيلية وأتلتيكو وبرشلونة وجيرونا وقمنا بعمل جيد للغاية، الموسم طويل جداً للجميع. برشلونة فريق عظيم وعلينا أن نقاتل حتى النهاية".
بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.