أهداف الكلاسيكو.. غوندوغان يستغل خطأ ألابا وتشواميني ويسجل مبكرا (فيديو)

استغل الألماني إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، هفوة دفاعية من نظيره ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد، ليفتتح سجله التهديفي في مباراة الكلاسيكو، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن مباريات الجولة 11 للدوري الإسبلاني.

وجاء هدف غوندوغان، في الدقيقة السادسة، بعد خطأ مشترك من ثنائي ريال مدريد تشواميني وديفيد ألابا.