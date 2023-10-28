أهداف الكلاسيكو.. غوندوغان يستغل خطأ ألابا وتشواميني ويسجل مبكرا (فيديو)
استغل الألماني إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، هفوة دفاعية من نظيره ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد، ليفتتح سجله التهديفي في مباراة الكلاسيكو، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن مباريات الجولة 11 للدوري الإسبلاني.
وجاء هدف غوندوغان، في الدقيقة السادسة، بعد خطأ مشترك من ثنائي ريال مدريد تشواميني وديفيد ألابا.
وفي الشوط الثاني، استفاق لاعبو ريال مدريد وسدد جود بيلينغهام تصويبة قوية بيمناه مع الدقيقة 68 لتسكن الكرة شباك تير شتيغن، معلنة عن هدف التعادل.
وافتتح غوندوغان، رصيد أهدافه في الكلاسيكو، علما بأنه يخوض مباراته الأولى أمام ريال مدريد كلاعب في برشلونة.
وانضم النجم الألماني، لصفوف برشلونة، مطلع الموسم الجاري، قادما من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر.
ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليغا برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث بـ 24 نقطة.