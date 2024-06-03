مأزق لمدرب ليبيا قبل مواجهة موريسيوش والرأس الأخضر بتصفيات المونديال

واصل المنتخب الليبي تدريباته الجماعية في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، استعدادا لمواجهة منتخب موريسيوش ثم الرأس الأخضر وذلك على التوالي يومي الجمعة 6 والثلاثاء 10 يونيو الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقالت مصادر قريبة من الاتحاد الليبي لكرة القدم إن الجهاز الفني لمنتخب فرسان المتوسط، بقيادة الصربي ميلوتان سريديوفيتش الملقب بميتشو تفاجأ بإلغاء المباراة الودية التي كان مبرمجا لها يوم أمس الأحد في بنغازي أمام منتخب زمبيا.

وتابعت المصادر ذاتها أن الاتحاد الزامبي لكرة القدم أرسل لنظيره الليبي اعتذارًا عن عدم خوض المباراة مما أوقع ميتشو في مأزق بعد أن كان سيحدد على ضوء المواجهة الودية اختياراته ويضبط اللمسات الأخيرة قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية.

وإزاء تلك المفاجأة، لم يجد ميلوتان ميتشو بدا من الاكتفاء بتجميع لاعبي المنتخب الليبي والإشراف على تدريبات يومية استعدادًا للقاء المرتقب مع منتخب مورشيوس يوم الجمعة المقبل بملعب شهداء بنينا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ووجه الصربي "ميتشو" مدرب ‎المنتخب الليبي، الدعوة لـ 28 لاعبًا من 12 ناديًا في الدوري الممتاز دخلوا في معسكر إعدادي في مدينة ‎بنغازي تأهبًا لمواجهتي منتخبَي موريشيوس والرأس الأخضر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.