رسميًا.. نيوم يتعاقد مع رومارينيو (فيديو)
أعلن نادي نيوم السعودي، تعاقده رسميًا مع البرازيلي رومارينيو بعد رحيله عن فريق الاتحاد السعودي، بنهاية الموسم الماضي.
رومارينيو رحل عن صفوف نادي الاتحاد السعودي، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق بشكل رسمي، وقرر الطرفان عدم تجديد التعاقد.
وأصدر نادي نيوم الصاعد حديثًا لدوري "يلو" بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله التعاقد مع البرازيلي رومارينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر نادي نيوم فيديو، عبر صفحته الرسمية، بمنصة "إكس" كتب عليه: "يا هلا يا مرحبا ترحيب غالي عند غالي"، في إشارة إلى التعاقد مع رومارينيو.
وانضم رومارينيو إلى صفوف نادي الاتحاد موسم 2018/2019، قادما من الجزيرة الإماراتي.
وشارك النجم البرازيلي مع الاتحاد في 204 مباريات، نجح خلالها في تحقيق بطولتي الدوري والسوبر السعودي.