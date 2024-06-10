رسميًا.. نيوم يتعاقد مع رومارينيو (فيديو)

رومارينيو رحل عن صفوف نادي الاتحاد السعودي، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق بشكل رسمي، وقرر الطرفان عدم تجديد التعاقد.

وأصدر نادي نيوم الصاعد حديثًا لدوري "يلو" بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله التعاقد مع البرازيلي رومارينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي نيوم فيديو، عبر صفحته الرسمية، بمنصة "إكس" كتب عليه: "يا هلا يا مرحبا ترحيب غالي عند غالي"، في إشارة إلى التعاقد مع رومارينيو.