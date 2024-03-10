برشلونة يحسم موقفه من لويس إنريكي

كشفت صحيفة "سبورت" حقيقة تواصل نادي برشلونة مع لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لخلافة تشافي هيرنانديز في قيادة "البلوغرانا" في الموسم المقبل.

وكان تشافي أعلن بشكل رسمي رحيله عن مقعد المدير الفني لبرشلونة مع نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق تحت قيادته.

وبدأت إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا، وديكو، المدير الرياضي، في البحث عن مدرب لخلافة تشافي، وطرح أكثر من اسم كان أبرزهم لويس إنريكي، ودي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي.