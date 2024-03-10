برشلونة يحسم موقفه من لويس إنريكي
كشفت صحيفة "سبورت" حقيقة تواصل نادي برشلونة مع لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لخلافة تشافي هيرنانديز في قيادة "البلوغرانا" في الموسم المقبل.
وكان تشافي أعلن بشكل رسمي رحيله عن مقعد المدير الفني لبرشلونة مع نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق تحت قيادته.
وبدأت إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا، وديكو، المدير الرياضي، في البحث عن مدرب لخلافة تشافي، وطرح أكثر من اسم كان أبرزهم لويس إنريكي، ودي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي.
وأشارت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأحد، إلى أن "إنريكي ليس خيارًا للنادي الإسباني ولا يوجد أي تواصل معه".
وأوضحت: "رغم أن إنريكي مدرب يراهن على الشباب ويعرف النادي جيدًا، كما أن لديه الخبرة ويقدر على التعامل مع الضغوط، ولكن رغم كل ما ذكر، يعلم مجلس إدارة برشلونة أن إنريكي لديه عقد، وأنه من الأشخاص الذين يوفون باتفاقاتهم، ولهذا السبب، لم يكن هناك أي اتصال بين البارسا والمدرب الإسباني، حتى الآن".
وأكدت أن "إنريكي سعيد في باريس، ويريد إكمال العام الثاني من عقده؛ لأنه من الذين يحترمون العقود ويلتزمون بالوعود أيضا".
إنريكي يمتلك في عقده مع باريس سان جيرمان بندا يتيح بموافقة الطرفين تمديد العقد لموسم ثالث مع الفريق.