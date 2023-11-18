هالاند يثير قلق غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن هالاند عانى من الألم خلال المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على جزر فارو في أوسلو، ثم واصل المباراة حتى نهايتها.

وأضافت: "يعاني نجم مانشستر سيتي من مشكلة مستمرة في الكاحل قبل مواجهة ليفربول بعد أيام، إذ يشعر بمشكلة مستمرة في الكاحل".

وأوضح طبيب المنتخب النرويجي أن المشكلة مشابهة لتلك التي أجبرت اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على الخروج خلال فوز السيتي على بورنموث، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح: "لقد أصيب بالتواء طفيف في كاحله، حيث أصبح ضعيفًا بعض الشيء. إنه يؤلمه كثيرًا على الفور، ثم يختفي بسرعة كبيرة".