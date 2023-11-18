هالاند يثير قلق غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول
تسبب النرويجي إيرلينغ هالاند في إثارة القلق لدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد إصابته في الكاحل مع منتخب النرويج خلال مباراة ودية أمام جزر فاو.
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن هالاند عانى من الألم خلال المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على جزر فارو في أوسلو، ثم واصل المباراة حتى نهايتها.
وأضافت: "يعاني نجم مانشستر سيتي من مشكلة مستمرة في الكاحل قبل مواجهة ليفربول بعد أيام، إذ يشعر بمشكلة مستمرة في الكاحل".
وأوضح طبيب المنتخب النرويجي أن المشكلة مشابهة لتلك التي أجبرت اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على الخروج خلال فوز السيتي على بورنموث، في وقت سابق من هذا الشهر.
وأوضح: "لقد أصيب بالتواء طفيف في كاحله، حيث أصبح ضعيفًا بعض الشيء. إنه يؤلمه كثيرًا على الفور، ثم يختفي بسرعة كبيرة".
وسافر هالاند، الذي سجل 17 هدفًا لناديه هذا الموسم، إلى اسكتلندا لمواصلة الاستعدادات لمباراتهم النهائية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد رجال ستيف كلارك، يوم الأحد.
ويعمل المنتخب النرويجي بشكل وثيق مع مانشستر سيتي لتحديد أفضل السبل لإدارة الموقف، إذ من المحتمل إراحة هالاند في مباراة النرويج ضد اسكتلندا المقبلة.
واختتمت الصحيفة تقريرها: "سيبقى غوارديولا على أعصابه لحين الاطمئنان على هالاند.. لقد كانت فترة راحة دولية غير مريحة للمدرب الإسباني".