وكيلة أعمال هالاند ترد على تقارير إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي
حرصت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، على الرد على التقارير التي تربطه دائمًا بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.
وارتبط اسم هالاند في العديد من الفترات بالانتقال إلى ريال مدريد قبل وبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022 من بروسيا دورتموند.
وقالت رافاييلا بيمينتا في حديثها لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الخميس، عن مدى سعادة هالاند في مانشستر سيتي: "يجب عليك أن تسأله.. ولا أقصد أن أقول العكس؛ لكن أنا أعرف ذلك ولكني لا أتحدث نيابة عن الآخرين".
وأضافت: "بالنسبة لي أرى الطريق بوضوح، النتائج الرياضية العظيمة تأتي عندما تكون سعيدًا. هالاند يؤدي بشكل جيد للغاية، وعندما تكون النتائج جيدة تصبح لاعبًا سعيدًا، هناك شعور جيد لديه ما زال يمتلك الطاقة ليساعد فريقه".
وشددت: "نحن جميعًا في القارب ذاته، يجب مناقشة الأمور ومعالجتها بطريقة تجعل الجميع على ما يرام. مرتاحين وراضين عن التجربة التي يعيشونها معًا. أعتقد أنه ليس من الضروري أن نقول إن إرلينغ يفعل ما يريد، هذا غير صحيح. إرلينغ سيفعل دائمًا ما هو جيد بالنسبة له ولمانشستر سيتي، عندما يكون الجميع على استعداد لإجراء تغيير، سيتم ذلك. إنه ليس من نوعية اللاعبين الذين يقولون (أنا سأغادر، وداعًا، لا أريد أن أعرف شيئًا). ليس هكذا تدار الأمور. ولن يحدث هذا لأن الاحترام يأتي قبل كل شيء. إذا قدموا له الاحترام، فسيقدمه هو أيضًا".
وبسؤالها عن هل من الصعب على هالاند مغادرة السيتي في ظل ارتباط اسمه بالانتقال لريال مدريد، أجابت: "بالتأكيد يجب أن يكون الاحترام متبادلاً بين النادي واللاعب، وليست لدي شكوك، بأن مانشستر سيتي يحترم اللاعب، أما إذا كان يجب أن يحدث شيء يومًا ما، فسنتفق على كل خطوة مع النادي. دائمًا يتعلق الأمر بالاحترام المتبادل".
وعن زعم وجود بند في عقد هالاند يتيح له الرحيل في 2024، شددت: "عقد هالاند يعرفه نادي مانشستر سيتي واللاعب ووالده وأنا فقط، لا يوجد أي أحد آخر يعلم أي تفاصيل عنه".
ويتصدر الدولي النرويجي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن برصيد 13 هدفًا، إضافة لصناعته لهدفين، بينما يأتي خلفه النجم المصري محمد صلاح والذي سجل 10 أهداف.