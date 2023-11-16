وكيلة أعمال هالاند ترد على تقارير إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي

حرصت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، على الرد على التقارير التي تربطه دائمًا بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم هالاند في العديد من الفترات بالانتقال إلى ريال مدريد قبل وبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022 من بروسيا دورتموند.

وقالت رافاييلا بيمينتا في حديثها لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الخميس، عن مدى سعادة هالاند في مانشستر سيتي: "يجب عليك أن تسأله.. ولا أقصد أن أقول العكس؛ لكن أنا أعرف ذلك ولكني لا أتحدث نيابة عن الآخرين".