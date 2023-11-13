هالاند يمنع بالمر من "التجسس" مع نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي (فيديو)
شهدت مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي لقطة طريفة بين كول بالمر لاعب البلوز مع لاعبي السيتي، قبيل نهاية اللقاء الذي شهد 8 أهداف وتعادلا مثيرا بين الفريقين.
ورفض تشيلسي تلقي الخسارة على ملعبه أمام ضيفه مانشستر سيتي، وحرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد تعادل تشيلسي في اللحظات الأخيرة، تحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 98، انبرى لها هالاند وزملاؤه في محاولة لإحراز الهدف الخامس.
وقام كول بالمر لاعب تشيلسي بـ"التجسس" ومحاولة سماع تكتيك لاعبي السيتي قبل تنفيذ الضربة الحرة، ما دعا هالاند لدفعه بعيدًا.
يذكر أن مانشستر سيتي تقدم بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد تعادله المثير 4-4 مع تشيلسي، حيث سجل إرلينغ هالاند هدفين، بينما استطاع كول بالمر لاعب سيتي السابق إدراك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.
وخاض تشيلسي مواجهة قوية للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد فوزه 4-1 على توتنهام هوتسبير الذي لعب بتسعة لاعبين، يوم الاثنين الماضي، وواجه حامل اللقب هذه المرة في مباراة مثيرة.
وأنهى مانشستر سيتي، الذي سجل له هالاند هدفين أحدهما من ركلة جزاء، الجولة في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على ليفربول، الذي تغلب على برنتفورد 3-صفر، وآرسنال الذي فاز على بيرنلي أمس السبت.
وقدم الفريقان مباراة تقليدية مثيرة، فقد أظهر فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مرة أخرى أنه بدأ بالانسجام والتحسن بعد انطلاقة متواضعة للموسم.