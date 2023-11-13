هالاند يمنع بالمر من "التجسس" مع نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي (فيديو)

يذكر أن مانشستر سيتي تقدم بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد تعادله المثير 4-4 مع تشيلسي، حيث سجل إرلينغ هالاند هدفين، بينما استطاع كول بالمر لاعب سيتي السابق إدراك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وخاض تشيلسي مواجهة قوية للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد فوزه 4-1 على توتنهام هوتسبير الذي لعب بتسعة لاعبين، يوم الاثنين الماضي، وواجه حامل اللقب هذه المرة في مباراة مثيرة.

وأنهى مانشستر سيتي، الذي سجل له هالاند هدفين أحدهما من ركلة جزاء، الجولة في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على ليفربول، الذي تغلب على برنتفورد 3-صفر، وآرسنال الذي فاز على بيرنلي أمس السبت.

وقدم الفريقان مباراة تقليدية مثيرة، فقد أظهر فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مرة أخرى أنه بدأ بالانسجام والتحسن بعد انطلاقة متواضعة للموسم.