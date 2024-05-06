أشهرَ مسدسًا في وجه حكم.. إيقاف رئيس نادي رفيق الليبي عامين

كما عاقب الاتحاد الليبي لكرة القدم عمر عمران المزوغي مدير الكرة في نادي رفيق بالحرمان لمدة عام من مرافقة فريقه والتواجد داخل الملاعب في المباريات التي يشرف عليها أو ينظمها الاتحاد الليبي، ومن تولِّي أي مهمة أو وظيفة لها علاقة بنشاط لعبة كرة القدم في الاتحاد، لمشاركته في الاعتداء بالضرب على طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الترسانة.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم كشفت عن تعرّض حكام مباراة رفيق والترسانة بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لاعتداء مؤسف، عقب انتهاء المباراة بفوز الترسانة 2/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الإياب بالمجموعة الخامسة.

وأكدت اللجنة الاعتداء بالضرب المبرح من رئيس نادي رفيق وجماهيره على الحكم المباراة الجيلاني الحضيري والطاقم المرافق له؛ ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة أدت إلى دخول الحكم العناية الفائقة، وتحطيم سيارة أحد الحكام المساعدين".

وأعلنت لجنة الحكام في بيانها توقفها عن تكليف أي طاقم تحكيمي لدوري الدرجة الأولى إلى حين الاستجابة لمطالبها، ورد الاعتبار ومحاسبة المذنبين وتقديمهم للعدالة.