تم إشهار مسدس في وجهه.. نقل حكم ليبي إلى العناية المركزة بعد اعتداء مروع

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن تعرض حكام مباراة رفيق صرمان والترسانة بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لاعتداء مؤسف، عقب انتهاء المباراة بفوز فريق الترسانة بهدفين لهدف، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الإياب بالمجموعة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

وقالت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم إنها "تابعت الأحداث المؤسفة التي وقعت عقب انتهاء مباراة فريقي نادي رفيق والترسانة، يوم السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى على أرضية ملعب رفيق".

وأكدت اللجنة، أنه تم "الاعتداء بالضرب المبرح من رئيس نادي رفيق وجماهيره على حكم المباراة الجيلاني الحضيري والطاقم المرافق له؛ ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة أدت إلى دخول الحكم العناية الفائقة، وتحطيم سيارة أحد الحكام المساعدين".