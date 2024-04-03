معدل ضربات القلب يبعد كلوب عن مشاهدة مباريات آرسنال والسيتي

ويمكن لأي من منافسي ليفربول أن يحتل المركز الأول مؤقتا بعد الانتصار اليوم، على الرغم من أن ليفربول يمكنه بعد ذلك استعادة الصدارة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير غدا الخميس.

وقال كلوب للصحفيين: "لم أكن أعلم حتى أن آرسنال وسيتي سيلعبان الليلة.. أتوقع منهما الفوز دائما. لذا، لا يتعلق الأمر بذلك بل نحن بحاجة للحصول على نقاطنا، نحتاج للفوز بمبارياتنا، لذلك أنا لست مهتما بصراحة".

وأضاف: "منذ سنوات، عندما شاهدت مباراة وأردت أن يفوز ليستر، لم يحدث ذلك، وكانت تلك آخر مرة فعلت ذلك.. أنت تتعلم من الماضي، لذلك عندما يلعبون، لا يرتفع معدل ضربات القلب".

ويملك فريق كلوب 67 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الذي يستضيف لوتون تاون، وبثلاث نقاط عن سيتي الذي يستضيف أستون فيلا.