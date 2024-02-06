تصرف غريب من ريال مدريد تجاه رونالدو
احتفل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، بعيد ميلاده الـ39، أمس الإثنين، مع عودته للتدريبات الجماعية.
وغاب رونالدو عن التدريبات الجماعية لنادي النصر لفترة؛ بسبب الإصابة التي حرمته أيضا من المشاركة أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض.
وحرصت جميع الأندية التي لعب رونالدو على تهنئته بعيد ميلاده، حيث نشرت حسابات النصر، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، وسبورتنغ لشبونة التهاني للنجم البرتغالي.
وعلى عكس عادة ريال مدريد الذي يحرص دائما على التواصل مع نجومه السابقين، لم تنشر حسابات نادي ريال مدريد تهنئة لرونالدو؛ ما فتح بابًا للتساؤلات حول الأمر.
ولا يبدو أن هناك أزمة بين ريال مدريد ونجمه السابق؛ إذ زار مرافق النادي قبل الانتقال إلى نادي النصر السعودي وتدرب لفترة هناك.
وكريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، كما حقق معه العديد من الألقاب.