تصرف غريب من ريال مدريد تجاه رونالدو

احتفل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، بعيد ميلاده الـ39، أمس الإثنين، مع عودته للتدريبات الجماعية.

وغاب رونالدو عن التدريبات الجماعية لنادي النصر لفترة؛ بسبب الإصابة التي حرمته أيضا من المشاركة أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض.