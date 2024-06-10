تفاصيل إصابة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر
غادر مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، مباراة غينيا بيساو متأثرًا بإصابة قوية.
وتعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو، اليوم الاثنين، بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وتعرض مصطفى محمد للإصابة في الدقيقة 18، وغادر لصالح أحمد أمين "أوفة" في بداية المباراة.
وظهر لاعب نانت الفرنسي متأثرًا بآلام في الركبة، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.
وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة (أون تايم سبورتس)، إن مصطفى محمد تعرض للإصابة بكدمة قوية في الرباط الداخلي للركبة.
وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية إضافية بعد عودته إلى مصر؛ من أجل المزيد من الاطمئنان عليه.
وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، بينما أدرك منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق محمد صلاح لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو في الجولات الأولى قبل التعادل مع غينيا بيساو.
وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لأشعة بعد العودة للقاهرة.