تفاصيل إصابة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، بينما أدرك منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق محمد صلاح لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو في الجولات الأولى قبل التعادل مع غينيا بيساو.