القوة الجوية: نطالب بتعيين حكام أجانب لجميع مباريات الدوري العراقي

طالبت إدارة نادي القوة الجوية اتحاد الكرة العراقي بضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات الفريق في دوري المحترفين للموسم الحالي.

وأصدر النادي بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "تطالب إدارة نادي القوة الجوية الاتحاد العراقي واللجان المرتبطة والعاملة في دوري نجوم العراق بضرورة المراقبة والتدقيق في جميع المباريات التنافسيّة، منعا من أي إجراء غير نظيف يخدش نزاهة وشفافية اللعبة، فالحوادث والشواهد بدأت تبرز وتتضح مع تقدم كل جولة، لذلك يجب أن يكون هناك عمل وتقييم ومراقبة للتفاصيل كافة التي تحدث في كل المباريات لكون المنافسة وصلت ذروتها للفرق المتنافسة في القمة وحتى في القاع".

وأضاف البيان: "الدوري بات مرئيا ومتابعا، عربيا وآسيويا، وهذا شيء يحسب لاتحاد الكرة، والعمل الكبير الذي يقوم به لتطوير المسابقة واللعبة، ولكن بالمقابل يجب أن تكون هناك قرارات وعقوبات صارمة وقوية بحق المتلاعبين والمتواطئين بالمباريات، وعلى الاتحادِ أن لا يقف دورَ المُتفرج هذه المرة".