القوة الجوية: نطالب بتعيين حكام أجانب لجميع مباريات الدوري العراقي
طالبت إدارة نادي القوة الجوية اتحاد الكرة العراقي بضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات الفريق في دوري المحترفين للموسم الحالي.
وأصدر النادي بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "تطالب إدارة نادي القوة الجوية الاتحاد العراقي واللجان المرتبطة والعاملة في دوري نجوم العراق بضرورة المراقبة والتدقيق في جميع المباريات التنافسيّة، منعا من أي إجراء غير نظيف يخدش نزاهة وشفافية اللعبة، فالحوادث والشواهد بدأت تبرز وتتضح مع تقدم كل جولة، لذلك يجب أن يكون هناك عمل وتقييم ومراقبة للتفاصيل كافة التي تحدث في كل المباريات لكون المنافسة وصلت ذروتها للفرق المتنافسة في القمة وحتى في القاع".
وأضاف البيان: "الدوري بات مرئيا ومتابعا، عربيا وآسيويا، وهذا شيء يحسب لاتحاد الكرة، والعمل الكبير الذي يقوم به لتطوير المسابقة واللعبة، ولكن بالمقابل يجب أن تكون هناك قرارات وعقوبات صارمة وقوية بحق المتلاعبين والمتواطئين بالمباريات، وعلى الاتحادِ أن لا يقف دورَ المُتفرج هذه المرة".
وتابع: "أخطاء الحكام أصبحت كارثية وجدلية في جميع المباريات، وحتى مع دخول تقنية الـVAR أصبحت الأخطاء أكثر، ومزاجية الحكام تتغير من مباراة إلى أخرى بتفسير الحالات والقرارات، وسط صمت رهيب من الجميع لما يحدث".
وطالبت إدارة نادي القوة الجوية "بطاقم تحكيم أجنبي لجميع مباريات فريقنا، وكذلك لجميع مباريات الفرق الأخرى، حتى تكون هناك عدالة، وعدم وجود ضغوطات تمارس من هنا وهناك على بعض الحكام الذين بدأت العدالة تغيب عنهم، مع ضعف كبير بإدارة المباريات إلى بر الأمان".
واختتم البيان: "حتى لا نشكك في نزاهة اللعبة مجددا، سيكون مطلبنا الأول والأخير وجود حكام أجانب في جميع المباريات المتبقية من دوري نجوم العراق".
وكان نادي الشرطة قلب تأخره أمام الكرخ إلى فوز متأخر 2-1، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري العراقي، الثلاثاء.
ووصل الشرطة إلى 67 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن القوة الجوية المنقوص من مباراتين.
ويلتقي القوة الجوية، مساء الأربعاء، ضيفه الكهرباء، في حين يواجه الكرخ في موعد غير محدد، بلقاء مؤجل من الجولة 23.