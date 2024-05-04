من هو العراقي الذي تأهل إلى الدوري الإنجليزي محمولاً على الأعناق؟
بعد غياب 22 عاماً، قاد العراقي علي الحمادي فريقه إبسويتش تاون إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، في نهاية موسم استثنائي اختتمه بانتصار حاسم، مساء السبت.
وانتصر إبسويتش في الجولة الختامية من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا على هدرسفيلد بنتيجة 2-0، ليحتل المركز الثاني في الترتيب ويضمن التأهل مباشرة إلى الـ"بريميرليغ".
وكان إبسويتش في حاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود، وأصبح أول فريق يصعد من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم دوري الأضواء في موسمين متتاليين منذ أن فعلها ساوثهامبتون في 2012.
وتألق إبسويتش تاون هذا الموسم بفضل وجود النجمين العربيين، القائد المصري سام مرسي، والحاسم المهاجم العراقي علي الحمادي.
وعقب نهاية المباراة، انطلقت أفراح جنونية، حيث اقتحمت جماهير الفريق أرض الملعب، احتفالاً بهذا التأهل التاريخي، وقامت بحمل النجم العراقي على الأعناق، الذي احتفل بدوره وهو يحمل علم بلاده.
الحمادي انتقل إلى إبسويتش خلال الشتاء قادماً من نادي ويمبلدون بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.
وعانى الحمادي في البداية، لكن الأهداف الحاسمة بدأت تأتي، ووجد الهداف العراقي دوره مع الفريق المتألق.
ويرتدي علي الحمادي القميص رقم 16 في إبسويتش تاون، وأصبح بذلك أول لاعب عراقي ينضم لنادٍ في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
وسجل اللاعب العراقي خلال مشاركته في 14 مباراة مع إبسويتش تاون في بطولة تشامبيونشيب 4 أهداف وصنع هدفاً آخر.
وُلد النجم البالغ من العمر 22 عاماً، في محافظة ميسان بالعراق قبل أن يرحل مع عائلته إلى إنجلترا.
وقضى الحمادي حياته ومسيرته بأكملها خارج حدود العراق، إذ بدأ مسيرته مع كرة القدم ببلوغه 13 عامًا، حيث لعب بفريق ليفربول سكول بويز، ثم تنقل بين ناديي ترانمير روفرز، وسوانزي سيتي الويلزي.
ووقع المهاجم العراقي الشاب عقدًا احترافيًا مع وايكومب واندررز في صيف 2021، ومنه أعير لفريق بروملي قبل أن يستقر به الحال في ويمبلدون أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا.
وانتقل الحمادي إلى صفوف ويمبلدون، ووقع عقداً مدته موسمان ونصف، واندمج سريعًا مع الفريق الإنجليزي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري بخلاف جائزة أفضل لاعب في الدوري باختيار الجماهير "مرتين"، قبل الانتقال إلى إبسويتش تاون.
وكان بإمكان الحمادي أن يلعب في صفوف منتخب إنجلترا، لكن، تم استدعاؤه لصفوف منتخب العراق الأولمبي تحت 23 عامًا أواخر عام 2019 وسجل هدفا في ظهوره الأول بمباراة ودية.
وبدأ علي الحمادي مشواره مع المنتخب العراقي الأول في نوفمبر 2021، حيث شارك في التعادل مع سوريا (1-1) ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.