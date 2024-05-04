من هو العراقي الذي تأهل إلى الدوري الإنجليزي محمولاً على الأعناق؟

بعد غياب 22 عاماً، قاد العراقي علي الحمادي فريقه إبسويتش تاون إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، في نهاية موسم استثنائي اختتمه بانتصار حاسم، مساء السبت.

وانتصر إبسويتش في الجولة الختامية من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا على هدرسفيلد بنتيجة 2-0، ليحتل المركز الثاني في الترتيب ويضمن التأهل مباشرة إلى الـ"بريميرليغ".

وكان إبسويتش في حاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود، وأصبح أول فريق يصعد من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم دوري الأضواء في موسمين متتاليين منذ أن فعلها ساوثهامبتون في 2012.

وتألق إبسويتش تاون هذا الموسم بفضل وجود النجمين العربيين، القائد المصري سام مرسي، والحاسم المهاجم العراقي علي الحمادي.