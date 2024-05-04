عراقي ومصري يتأهلان رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

وحرصت الجماهير على دخول أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين وقاموا بحمل الحمادي وسام مرسي على الأعناق، حيث كان يحمل الأول علم بلاده ويقوم بالاحتفال مع الجماهير الكبيرة.

وانضم سام مرسي، البالغ 32 عامًا، إلى إبسويتش تاون في صيف 2021 عقب رحيله عن ميدلسبروه.

وخاض "سام" 42 مباراة من أصل 46 بمنافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وسجل سام مرسي هدفين في مرمى ستوك سيتي وكارديف هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى، كما صنع 6 أهداف لزملائه.

وستكون تلك المشاركة في الموسم المقبل هي الأولى لسام مرسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يسبق له اللعب في البريمرليغ طوال تاريخه في إنجلترا، مع العلم أن اللاعب أيضًا لا يتم استدعاؤه لمعسكرات منتخب مصر منذ فترة طويلة.