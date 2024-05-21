مفاجأة.. بالوتيلي يطلب الانضمام إلى هذا النادي

وينتهي عقد بالوتيلي مع أضنة ديميرسبور التركي بنهاية الموسم الحالي؛ ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر.

وكشفت شبكة (ESPN) أن الدولي الإيطالي السابق، مرشح بقوة للانضمام إلى الدوري الأرجنتيني في الصيف المقبل.

وأوضحت: " بالوتيلي دخل في محادثة مع سيرجيو أغويرو على هامش الجولة الختامية في الدوري الإنجليزي وطلب منه نقل رغبته إلى مسؤولي بوكاجونيورز، بالتعاقد معه".

وعن رد فعل أغوير قالت الشبكة: "أرسل رسالة صوتية عبر الهاتف إلى خوان ريكيلمي، وقال فيها إن بالوتيلي حلمه اللعب في صفوف البوكا وكل شيء في يدك الآن، وأنا أنقل إليك المعلومات كمدير رياضي".

واختتمت الشبكة تقريرها بأن الكرة الآن في ملعب إدارة نادي بوكاجونيورز لاتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه في الصيف المقبل.