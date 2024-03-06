بالوتيلي يثير الرعب في غرفة ملابس فريقه بالألعاب النارية (فيديو)
عاد ماريو بالوتيلي، لإثارة الجدل من جديد، رغم مرور وقت طويل منذ أن كف المهاجم الإيطالي عن افتعال أي مشكلة معينة، لكنه كسر خط سلوكه الجيد.
ويلعب ماريو بالوتيلي، البالغ من العمر 33 عامًا، حاليًّا في صفوف فريق أضنة ديمرسبور التركي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعقد لمدة عام واحد.
وتم تداول فيديو ظهر فيه بالوتيلي داخل غرفة ملابس أضنة ديميرسبور، وقام برمي سهام نارية مفرقعة على زملائه.
وظهر في الفيديو لاعبو أضنة وظهر على بعضهم الخوف والتوتر بسبب انفجار تلك الألعاب النارية.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالوتيلي برمي السهام النارية المفرقعة على زملائه، وكان للمهاجم الإيطالي ماضٍ في الألعاب النارية، حتى أنه أحرق منزله ذات مرة؛ بسبب استخدامه هذه الألعاب مع بعض أصدقائه.
أما المرة الثانية فكانت خلال الفترة التي قضاها في مانشستر سيتي، وتم تغريمه 113 ألف يورو بسبب رمي السهام على اللاعبين الشباب.
ورغم أنه لم يلعب كثيرًا بسبب إصابة في الركبة، إلا أن أرقام بالوتيلي جيدة مع فريفه التركي، حيث سجل خمسة أهداف في تسع مباريات.