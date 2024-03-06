بالوتيلي يثير الرعب في غرفة ملابس فريقه بالألعاب النارية (فيديو)

ويلعب ماريو بالوتيلي، البالغ من العمر 33 عامًا، حاليًّا في صفوف فريق أضنة ديمرسبور التركي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعقد لمدة عام واحد.

وتم تداول فيديو ظهر فيه بالوتيلي داخل غرفة ملابس أضنة ديميرسبور، وقام برمي سهام نارية مفرقعة على زملائه.

وظهر في الفيديو لاعبو أضنة وظهر على بعضهم الخوف والتوتر بسبب انفجار تلك الألعاب النارية.