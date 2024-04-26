عامل حاسم في إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن عامل حاسم في إعلان انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر بنهاية العقد.
وقال رومانو: "الأمر يتعلق فقط بتوقيع العقود، يتم فرز التفاصيل الأخرى".
وأضاف: "يجب احترام التوقيت، دوري أبطال أوروبا عامل مهم، أنا مقتنع أنه لو خرج باريس سان جيرمان في مارس (أمام برشلونة في ربع النهائي)، لكان مبابي قد تحدث علنًا".
وتابع رومانو: "لكن الآن مع دوري أبطال أوروبا، فهو يريد احترام باريس سان جيرمان".
وسبق أن ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد قد يعلن التعاقد مع مبابي أواخر مايو أو بداية يونيو المقبل.
وحال تجاوز ريال مدريد منافسه بايرن ميونخ في نصف النهائي، وتفوق باريس سان جيرمان على بروسيا دورتموند، سيلعب الميرنغي والنادي الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووقتها ستكون هذه آخر مباراة لمبابي مع باريس سان جيرمان.
وكانت صحيفة "أس" قد ذكرت أن مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، وافق على اللعب كرأس حربة صريح (مهاجم رقم 9)، تاركًا الجناح الأيسر لفينيسيوس جونيور الذي يتبادله فعليًا مع رفيقه رودريغو.
ونال مبابي جائزة هداف الدوري السعودي في المواسم الخمسة الأخيرة ويبدو في طريقه لنيل الجائزة الموسم الحالي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 26 هدفًا.
ويتصدر مبابي أيضًا ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وسجل 8 أهداف في 10 مباريات
وبشكل عام سجل مبابي 43 هدفًا، وصنع 10 في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات الموسم الحالي.