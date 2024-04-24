مبالغ ضخمة.. الكشف عن اتفاق مبابي وسان جيرمان من أجل الرحيل

كشفت تقارير صحفية عن الاتفاق المالي الذي أبرمه كيليان مبابي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، من أجل تركه يرحل عن النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد الموسم المقبل، وبلَّغ النادي الباريسي أنه لن يقوم بتجديد تعاقده.

وأغضبت أنباء رحيل مبابي إدارة باريس سان جيرمان، إذ كان يتبقى للاعب أموال من المفترض أن يحصل عليها، وبعد فترة شد وجذب كشف رئيس النادي منذ فترة أن هناك اتفاقًا على ما حدث بينه وبين مبابي، رافضا الإفصاح عن تفاصيله.

ولكن وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز، والذي قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "المفاوضات بين باريس سان جيرمان ومبابي بشأن رحيله، جاءت كالتالي: يتنازل مبابي عن 89.6 مليون يورو كمكافأة الولاء، كما سيتنازل عن 38.2 مليون يورو من راتبه لهذا الموسم".