القبض على مشجع هدد رئيس الرجاء المغربي باختطاف ابنه

كشفت تقارير صحفية أن الشرطة القت القبض على الشاب الذي هدد محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، باختطاف ابنه في حال فوز فريقه بلقب بطولة الدوري، التي ينافس عليها نادي الجيش الملكي.

وظهر المشجع في فيديو، يهدد فيه باختطاف ابن رئيس الرجاء، وتهديده من أجل خسارة مباراة الفريق أمام وجدة في الجولة الأخيرة من الدوري المغربي.

ونشر محمد بودريقة الفيديو، مؤكدا أنه سيلجأ لمقاضاة الشخص الظاهر على المقطع رغم خروج المشجع باعتذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أن التهديدات التي قالها في المقطع لم يكن جديا فيها.