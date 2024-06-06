القبض على مشجع هدد رئيس الرجاء المغربي باختطاف ابنه
كشفت تقارير صحفية أن الشرطة القت القبض على الشاب الذي هدد محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، باختطاف ابنه في حال فوز فريقه بلقب بطولة الدوري، التي ينافس عليها نادي الجيش الملكي.
وظهر المشجع في فيديو، يهدد فيه باختطاف ابن رئيس الرجاء، وتهديده من أجل خسارة مباراة الفريق أمام وجدة في الجولة الأخيرة من الدوري المغربي.
ونشر محمد بودريقة الفيديو، مؤكدا أنه سيلجأ لمقاضاة الشخص الظاهر على المقطع رغم خروج المشجع باعتذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أن التهديدات التي قالها في المقطع لم يكن جديا فيها.
ووفقا لما ذكره موقع "هسبريس" المغربي، فإن الشرطة وضعت الشاب تحت الحراسة، وهو من أنصار نادي الجيش الملكي، حيث تبين أنه سبق تقديمه أمام القضاء سابقا في قضية تتعلق بنشر تدوينات ومحتويات عنيفة تحرض على الكراهية والعنف.
وأشارت إلى أن المشجع الموقوف يجري التحقيق معه من أجل التحريض على ارتكاب جناية الاختطاف والتحريض على العنف، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير أخرى، أن محمد بودريقة، قرر التنازل عن الشكوى ضد المشجع بعد رسالة توسل لوالده نشرها عبر إحدى صفحات "فيسبوك"، والتي يطالب فيها بمساعدة نجله، مشيرا إلى أن كلامه لا يعكس حقيقة شخصيته.
وحددت رابطة الدوري المغربي للمحترفين مواعيد منافسات الجولة 30 والأخيرة ليومي 13 و14 يونيو الجاري، والتي سيواجه فيها فريق الرجاء نظيره مولودية وجدة، فيما سيكون الجيش الملكي ثاني الترتيب، في منافسة قوية أمام جاره الفتح الرباطي من أجل حلم تحقيق بطولة الدوري المغربي.
ويحتل الفريق البيضاوي صدارة جدول الترتيب العام برصيد 69 نقطة من 20 فوزا و9 تعادلات، متقدما بفارق نقطة وحيدة على منافسه الجيش الملكي.
ويلاحق الرجاء حلم تجديد العهد مع لقب الدوري المغربي الغائب عن خزائنه منذ نسخة موسم 2019-2020، في حين يبحث الجيش عن التتويج بالمسابقة للمرة الـ14 في تاريخه.
فريق الرجاء مطالب بتحقيق الفوز خلال مواجهة الجولة الأخيرة أمام مولودية وجدة؛ من أجل ضمان الفوز بلقب الدوري المغربي للمرة 13 في تاريخه.
نتيجة التعادل وحتى الخسارة قد تكون كافية أيضا لتحقيق هدف الرجاء، في صورة تحقيق فريق الجيش الملكي لنفس النتيجة في مباراة الجولة الختامية أمام الفتح الرباطي.