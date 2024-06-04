الرجاء يوجه تحذيرا قبل مباراة الحاسمة على لقب الدوري المغربي

حذر الرجاء المغربي، متصدر الدوري المغربي للمحترفين رابطة كرة القدم والاتحاد المغربي من "الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية" وفق بيان نشره عبر حساباته على منصات التواصل اليوم الثلاثاء.

وصعد الرجاء الذي كان متخلفا بنقطتين عن المتصدر وحامل اللقب الجيش الملكي، إلى صدارة ترتيب الدوري المغربي الممتاز وذلك بعد أن حسم مباراة "الديربي" بهدف قاتل مساء الأحد الماضي ليصبح في رصيده 69 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الجيش (68 نقطة).

وحددت رابطة الدوري المغربي للمحترفين مواعيد منافسات الجولة 30 والأخيرة ليومي 13 و14 يونيو الجاري، والتي سيواجه فيها الرجاء مولودية وجدة على ملعب الأخير فيما سيكون الجيش الملكي ثاني الترتيب في منافسة قوية أمام جاره الفتح الرباطي.

وطالبت إدارة الرجاء بخوض كل منافسات الجولة الثلاثين الحاسمة لتحديد اللقب والمراكز المؤهلة إفريقيا، والأندية التي ستنزل للدرجة الثانية في توقيت واحد، كما حذرت من "ضرب" مبدأ تكافؤ الفرص وفق بيان رسمي.