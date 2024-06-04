الرجاء يوجه تحذيرا قبل مباراة الحاسمة على لقب الدوري المغربي
حذر الرجاء المغربي، متصدر الدوري المغربي للمحترفين رابطة كرة القدم والاتحاد المغربي من "الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية" وفق بيان نشره عبر حساباته على منصات التواصل اليوم الثلاثاء.
وصعد الرجاء الذي كان متخلفا بنقطتين عن المتصدر وحامل اللقب الجيش الملكي، إلى صدارة ترتيب الدوري المغربي الممتاز وذلك بعد أن حسم مباراة "الديربي" بهدف قاتل مساء الأحد الماضي ليصبح في رصيده 69 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الجيش (68 نقطة).
وحددت رابطة الدوري المغربي للمحترفين مواعيد منافسات الجولة 30 والأخيرة ليومي 13 و14 يونيو الجاري، والتي سيواجه فيها الرجاء مولودية وجدة على ملعب الأخير فيما سيكون الجيش الملكي ثاني الترتيب في منافسة قوية أمام جاره الفتح الرباطي.
وطالبت إدارة الرجاء بخوض كل منافسات الجولة الثلاثين الحاسمة لتحديد اللقب والمراكز المؤهلة إفريقيا، والأندية التي ستنزل للدرجة الثانية في توقيت واحد، كما حذرت من "ضرب" مبدأ تكافؤ الفرص وفق بيان رسمي.
وقال البيان: "بعد نشر جدول مباريات الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية لموسم 2023 ـ 2024، والتي قسمت على يومي الخميس والجمعة 13 و 14 يونيو الجاري، أنه يدعو الرابطة الاحترافية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة من خلال العمل على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص".
وطالب الفريق بتعيين موعد مباراة اتحاد التواركة أمام ضيفه حسنية أكادير في نفس توقيت مواجهتي الجيش الملكي والفتح الرباطي من جهة ومولودية وجدة أمام الرجاء من جهة ثانية، مؤكدا أن توزيع المواعيد على دفعتين من شأنه أن يضرب مبدأ التكافؤ ومصداقية المسابقة ويفتح الباب أمام التلاعب بالنتائج.
وحددت رابطة دوري المحترفين في الاتحاد المغربي يوم الخميس 13 يونيو موعدا لإجراء مباراة اتحاد التواركة أمام حسنية أكادير، في حين تدور مباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي فضلا عن مواجهة مولودية وجدة و الرجاء الرياضي يوم الجمعة 14 يونيو من نفس الشهر.
ويبحث نادي الرجاء عن أول تتويج بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى منذ موسم 2029 ـ 2020.