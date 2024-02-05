ميرور: ليساندرو مارتينيز يغيب شهرين عن مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ميرور" أن المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قد يغيب عن مانشستر يونايتد لمدة شهرين، بعد إصابته أمام ويستهام، أمس الأحد.
وأوضحت الصحيفة أن ليساندرو مارتينيز لن يحتاج إلى عملية جراحية، لكنه لا يزال من الممكن أن يغيب لمدة شهرين.
وعاد مارتينيز من الإصابة في يناير الماضي، بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه سقط مصابا في الشوط الثاني أمام ويستهام.
وحاول مارتينيز الاستمرار في اللعب، لكنه اضطر في النهاية للخروج وشارك مكانه الفرنسي رافائيل فاران.
ونقلت "ميرور" عن تقارير أرجنتينية أن مارتينيز يعاني من التواء في الرباط الجانبي، وأنه من المتوقع أن يحتاج لشهر ونصف إلى شهرين للتعافي، ما يعني أنه سيلحق بالجزء الأخير من الموسم الحالي.
وكان إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد قد أشار إلى أن إصابة مارتينيز كانت سيئة عندما تحدث بعد الفوز 3/1 على ويستهام.
وأفادت شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية بأن مارتينيز سيتجنب الخضوع لعملية جراحية، وهو ما يمثل خبرا جيدا للمدافع الدولي الأرجنتيني.
وسيسافر مانشستر يونايتد، الذي لم يقم بأي تعاقدات شتوية، لمواجهة أستون فيلا، ثم يلاقي لوتون تاون وفولهام، قبل أن يصطدم بمانشستر سيتي الشهر المقبل.
ويملك مانشستر يونايتد 38 نقطة من 23 مباراة، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب.