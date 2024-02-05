ميرور: ليساندرو مارتينيز يغيب شهرين عن مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ميرور" أن المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قد يغيب عن مانشستر يونايتد لمدة شهرين، بعد إصابته أمام ويستهام، أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن ليساندرو مارتينيز لن يحتاج إلى عملية جراحية، لكنه لا يزال من الممكن أن يغيب لمدة شهرين.

وعاد مارتينيز من الإصابة في يناير الماضي، بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه سقط مصابا في الشوط الثاني أمام ويستهام.

وحاول مارتينيز الاستمرار في اللعب، لكنه اضطر في النهاية للخروج وشارك مكانه الفرنسي رافائيل فاران.