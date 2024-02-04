ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم ويستهام وخسارة جديدة لتشيلسي

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا بنتيجة 3/0 على ضيفه ويستهام، في حين خسر تشيلسي أمام ولفرهامبتون 2/4، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب أولد ترافورد سجل راسموس هويلوند الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة في الدقيقة 23، قبل أن يسجل أليخاندرو غارناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد غارناتشو وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة من 23 مباراة في المركز السادس، مقابل 36 نقطة لويستهام في المركز السابع.