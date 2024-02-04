ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم ويستهام وخسارة جديدة لتشيلسي
حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا بنتيجة 3/0 على ضيفه ويستهام، في حين خسر تشيلسي أمام ولفرهامبتون 2/4، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب أولد ترافورد سجل راسموس هويلوند الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة في الدقيقة 23، قبل أن يسجل أليخاندرو غارناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وعاد غارناتشو وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي.
ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة من 23 مباراة في المركز السادس، مقابل 36 نقطة لويستهام في المركز السابع.
الخسارة العاشرة لتشيلسي
وعلى ملعبه ستامفورد بريدج خسر تشيلسي للمرة العاشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسقوطه 1/3 أمام مضيفه ولفرهامبتون.
وتقدم كول بالمير لتشيلسي في الدقيقة 19 لكن ماثيوس كونها سجل 3 أهداف لولفرهامبتون في الدقائق 22 و63 و82، في حين سجل أكسيل ديساسي لاعب تشيلسي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، قبل أن يوقع تياغو سيلفا ثاني أهداف تشيلسي في الدقيقة 86.
وخسر تشيلسي للمرة العاشرة في الدوري الإنجليزي في 23 مباراة، وفاز 9 مرات، وتعادل مرات ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ11.
أما ولفرهامبتون فرفع رصيده إلى 32 نقطة من 23 مباراة، وحقق الفوز التاسع، مقابل التعادل 5 مرات، في حين خسر 9 مرات.
وفي وقت لاحق، ولحساب الجولة الـ23، يستضيف آرسنال منافسه ليفربول على ملعب الإمارات، على أن تختتم مباريات الجولة بمواجهة مانشستر سيتي، وبرينتفورد، غدًا الإثنين.