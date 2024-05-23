مفاوضات جادة بين الاتحاد السعودي ومدرب أرجنتيني كبير

كشفت تقارير إعلامية عن دخول نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة وقوية مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي رحل عن تدريب تشيلسي، من أجل خلافة مواطنه مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق الجداوي الحالي، والمرجح مغادرته نهاية الموسم الجاري.

وكان تشيلسي أعلن، يوم الثلاثاء، ترك بوكيتينو منصبه على رأس الجهاز الفني لتشيلسي بالتراضي، بعد موسم واحد فقط.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة غاياردو، في فريق الاتحاد، البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي ماسيميليانو أليغري.