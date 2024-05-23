مفاوضات جادة بين الاتحاد السعودي ومدرب أرجنتيني كبير
كشفت تقارير إعلامية عن دخول نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة وقوية مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي رحل عن تدريب تشيلسي، من أجل خلافة مواطنه مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق الجداوي الحالي، والمرجح مغادرته نهاية الموسم الجاري.
وكان تشيلسي أعلن، يوم الثلاثاء، ترك بوكيتينو منصبه على رأس الجهاز الفني لتشيلسي بالتراضي، بعد موسم واحد فقط.
وتضم قائمة المرشحين لخلافة غاياردو، في فريق الاتحاد، البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي ماسيميليانو أليغري.
الاتحاد قرر في وقتٍ سابق، إقالة غاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول، قبل أن يتراجع مؤقتًا؛ لحين التوصل إلى اتفاق نهائي معه، على قيمة الشرط الجزائي في العقد "22 مليون يورو".
ووفقا لما ذكره خوسيه فيلكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" في تصريحات تلفزيونية، فإن "بوكيتينو الأقرب لتولي قيادة الاتحاد السعودي الموسم المقبل، من أليغري؛ لأنه عمل مع الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي في نادي الاتحاد، سابقا، كما أنه مدرب يجيد التعامل واكتشاف اللاعبين الشباب، ويعرف كيفية التواصل مع اللاعبين، ووصوله للمدرب السعودي سيكون إضافة لأنه بمثابة معلم سيقدم نصائح رائعة للشباب".
وبات بوكيتينو ثالث مدرب يترك منصبه في تشيلسي، منذ أن اشتراه رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، بعد الألماني توماس توخيل، والإنجليزي غراهام بوتر، مع فترة انتقالية تولى فيها أسطورة النادي فرانك لامبارد تدريبه أيضًا.
ويستضيف العميد نظيره ضمك على ملعب "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، خلفًا لفريق التعاون صاحب الـ55 نقطة بالمركز الرابع.
وحقق "العميد" 15 انتصارًا هذا الموسم، و6 تعادلات، وتلقى 11 هزيمة، وسجل 57 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.
أما ضمك فيقبع في المركز العاشر برصيد 40 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و10 تعادلات فيما نال 12 خسارة.