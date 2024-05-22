ردود فعل غاضبة من لاعبي تشيلسي بعد رحيل بوكيتينو
يبدو أن عددًا من نجوم تشيلسي، بمن في ذلك المهاجم نيكولاس جاكسون ومويسيس كايسيدو، أعربوا عن استيائهم من انفصال النادي عن المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو.
وأعلن تشيلسي، مساء الثلاثاء، أن المدرب الأرجنتيني سيترك النادي بالتراضي بعد 11 شهرًا مضطربًا في ستامفورد بريدج، في أعقاب حصوله على المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل موسم 2023-2024 عندما حل محل المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حيث كان المالكان الجديدان للنادي تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال يتطلعان إلى انعاش الأجواء في ستامفورد بريدج بعد احتلال الفريق المركز الـ12 في الموسم السابق.
ووقع بوكيتينو عقدًا لمدة عامين، مع وجود خيار للتجديد لعام آخر، لكن المدرب البالغ من العمر 52 عامًا غادر الآن الفريق الواقع في غرب لندن بعد موسم مضطرب رغم تقدمه في الترتيب قبل النهاية، ليحتل المركز السادس ويؤمن المشاركة في أوروبا الموسم المقبل.
كما وصل الفريق إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، وخسر أمام ليفربول بعد وقت إضافي في ويمبلي، وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث خسر أمام مانشستر سيتي.
واتخذ جاكسون، الذي انتقل إلى تشيلسي من فياريال في بداية الموسم، الموقف الأقوى، حيث نشر أولاً صورة له مع مدربه السابق مع تعليق بسيط باثنين من رموز تعبيرية لرجل يضع وجهه بين يديه.
وجاء تعليق جاكسون الثاني على "إنستغرام"، قائلًا: "أحبك يا مدربي، ليبارك الله فيك وفي عائلتك، شكرًا على النصائح والدعم، أنت أسد حقيقي ومقاتل، أتمنى لك كل التوفيق".
كان كايسيدو لاعبًا آخر بدا أنه يُظهر الندم على قرار ناديه، وهو لاعب سلك مسيرة مليئة بالمنعطفات بعد انتقاله الضخم بقيمة 115 مليون جنيه إسترليني في أغسطس.
واحتاج كايسيدو لبعض الوقت للتأقلم في ستامفورد بريدج.
ولكن مع تقدم الموسم، برز كايسيدو، الذي شارك في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول بقميص تشيلسي، كواحد من أبرز لاعبي الفريق، واختتم موسمًا رائعًا بتسجيل هدف مذهل ضد بورنموث في الجولة الأخيرة من الدوري.
ونشر كايسيدو صورة له وهو يصافح مدربه، وكتب: "لقد كان شرفًا لي التدرب تحت قيادتك، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، يا له من شخص، ويا له مدرب!".
كما بدا كوكوريلا، لاعب الفريق، مصدومًا من الأخبار، حيث شارك ثلاثة رموز تعبيرية ذات عيون واسعة مع الرسالة: "شكرًا على كل شيء، حظًّا سعيدًا في المستقبل".
وقال بوكيتينو، في رسالة بعد رحيله: "شكرًا لمجموعة ملاك تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لي لكي أشكل جزءًا من تاريخ هذا النادي الكروي.
"بات النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا خلال السنوات القادمة".