ردود فعل غاضبة من لاعبي تشيلسي بعد رحيل بوكيتينو

يبدو أن عددًا من نجوم تشيلسي، بمن في ذلك المهاجم نيكولاس جاكسون ومويسيس كايسيدو، أعربوا عن استيائهم من انفصال النادي عن المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو.

وأعلن تشيلسي، مساء الثلاثاء، أن المدرب الأرجنتيني سيترك النادي بالتراضي بعد 11 شهرًا مضطربًا في ستامفورد بريدج، في أعقاب حصوله على المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل موسم 2023-2024 عندما حل محل المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حيث كان المالكان الجديدان للنادي تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال يتطلعان إلى انعاش الأجواء في ستامفورد بريدج بعد احتلال الفريق المركز الـ12 في الموسم السابق.