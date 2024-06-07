روما الإيطالي يحسم مصير دي روسي

وسبق أن دافع دي روسي عن ألوان روما كلاعب، في الفترة بين 2002 إلى 2019، بعد تصعيده من قطاع الناشئين بالنادي.

ولعب دي روسي قبل اعتزاله كرة القدم في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال الفترة بين 2019 إلى 2020.