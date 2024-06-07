روما الإيطالي يحسم مصير دي روسي
حسمت إدارة نادي روما الإيطالي مصير دانييلي دي روسي المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.
وتولّى دي روسي قيادة روما، في شهر يناير الماضي بعقد لنهاية الموسم المنقضي بعد قرار إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.
وحقق روما 14 انتصارًا تحت قيادة دي روسي خلال 26 مباراة، بينما تلقى 6 هزائم، وحقق 6 تعادلات.
وأنهى فريق العاصمة منافسات الدوري الإيطالي، في الموسم الماضي، محتلًا المركز السادس برصيد 63 نقطة ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" عن اتفاق إدارة روما مع دي روسي على توقيع عقد جديد للبقاء مع الفريق.
وأشار رومانو إلى أن الاتفاق يشمل بقاء دي روسي لمدة 3 أعوام قادمة ليستمر مع الفريق حتى صيف 2027.
وأكد أن إدارة روما ستعلن، خلال الساعات المقبلة، بقاء دي روسي في منصبه.
وسبق أن دافع دي روسي عن ألوان روما كلاعب، في الفترة بين 2002 إلى 2019، بعد تصعيده من قطاع الناشئين بالنادي.
ولعب دي روسي قبل اعتزاله كرة القدم في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال الفترة بين 2019 إلى 2020.