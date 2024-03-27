بيلينغهام يعلق على تعادل إنجلترا مع بلجيكا
تحدث جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، عن تعادل منتخب بلاده وديا (2-2) مع بلجيكا على ملعب "ويمبلي"، مساء الثلاثاء.
وقال بيلينجهام في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كانت مباراة رائعة، كنت أعرف حجم المشاكل التي سنواجهها إذا خسرنا مباراتين على التوالي، هناك الكثير من اللاعبين الذين لم ألعب معهم من قبل".
وأضاف: "يجب أن نستفيد من كل الفرص التي سنحت لنا. لكن هاتين المباراتين ستضعان الفريق في وضع جيد.. علينا أن نتعامل مع الإيجابيات".
وتابع: "أنا متأكد من أن المدرب سيكون سعيدًا بالطريقة التي لعبنا بها، لا تشعر بالسعادة أبدًا بالخسارة أو التعادل، لكن علينا أن نكون سعداء بالطريقة التي لعبنا بها".
وعن أداء كوبي ماينو خلال اللقاء، أشار بيلينغهام: "لقد كان جيدًا الليلة. إنه أمر صعب، أنا أتحدث كشخص صاحب خبرة وأعلم أن هناك ضجة بشأن اختياره، لكنه بالتأكيد هو لاعب رائع وسيكون له مستقبل عظيم في مانشستر يونايتد وآمل في إنجلترا أيضًا".
وكان المنتخب الإنجليزي قد خسر في المباراة الودية الماضية أمام البرازيل (0-1)، فيما تعادل منتخب بلجيكا سلبيا مع أيرلندا.