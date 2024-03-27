بيلينغهام يعلق على تعادل إنجلترا مع بلجيكا

تحدث جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، عن تعادل منتخب بلاده وديا (2-2) مع بلجيكا على ملعب "ويمبلي"، مساء الثلاثاء.

وقال بيلينجهام في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كانت مباراة رائعة، كنت أعرف حجم المشاكل التي سنواجهها إذا خسرنا مباراتين على التوالي، هناك الكثير من اللاعبين الذين لم ألعب معهم من قبل".

وأضاف: "يجب أن نستفيد من كل الفرص التي سنحت لنا. لكن هاتين المباراتين ستضعان الفريق في وضع جيد.. علينا أن نتعامل مع الإيجابيات".