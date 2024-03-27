لفتة رائعة من بيلينغهام إزاء أحد الأطفال قبل مباراة إنجلترا وبلجيكا (صور)

لفت جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، الأنظار بتصرف رائع قبل مواجهة منتخب بلاده ضد بلجيكا، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي".

وقام بيلينغهام بمنح سترته إلى أحد الأطفال والذي كان يجلس على كرسي متحرك بسبب شعوره بالبرد.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها النجم الإنجليزي بهذا الموقف، حيث فعلها من قبل مع ريال مدريد خلال الفوز (3-1) على أراندينا، في كأس ملك إسبانيا.