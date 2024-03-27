لفتة رائعة من بيلينغهام إزاء أحد الأطفال قبل مباراة إنجلترا وبلجيكا (صور)
لفت جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، الأنظار بتصرف رائع قبل مواجهة منتخب بلاده ضد بلجيكا، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي".
وقام بيلينغهام بمنح سترته إلى أحد الأطفال والذي كان يجلس على كرسي متحرك بسبب شعوره بالبرد.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها النجم الإنجليزي بهذا الموقف، حيث فعلها من قبل مع ريال مدريد خلال الفوز (3-1) على أراندينا، في كأس ملك إسبانيا.
ولم يشارك الدولي الإنجليزي في اللقاء، وظل على مقاعد البدلاء، إلا أن الكاميرات التقطته خلال موقف إنساني مع أحد الأطفال من حاملي الكرات، في ملعب "مونتيسيلو".
ولاحظ بيلينغهام أن الطفل يعاني من البرد الشديد، فقرر الذهاب إليه وقدّم له بطانيته.
ويواصل المنتخب الإنجليزي استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل في ألمانيا.
وكان منتخب الأسود الثلاثة قد تعرض لخسارة، يوم السبت الماضي، بهدف دون ردٍ أمام البرازيل في ودية قوية أقيمت على ملعب ذاته.
بينما خاض المنتخب البلجيكي مباراة ودية مع منتخب إيرلندا انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في العاصمة الإيرلندية دبلن.
وأوقعت قرعة يورو 2024 منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة مع منتخبات: سلوفينيا، والدنمارك، وصربيا، بينما حلَّ المنتخب البلجيكي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: سلوفاكيا، ورومانيا، والفائز من آيسلندا، وأوكرانيا، في ملحق التصفيات.