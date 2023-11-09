بلا عقوبات.. إقامة مباراة مارسيليا وليون المؤجلة في فيلودروم

قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، إنها قررت إقامة المباراة المؤجلة بين أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون في ملعب فيلودروم الخاص بمارسيليا في الموعد المحدد لها في السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعد تأجيلها إثر تعرض حافلة ليون الضيف لهجوم أثناء توجهها للملعب في الشهر الماضي.

وقالت لجنة الانضباط، إنها لن تفرض أي عقوبات بسبب الحادث وهو قرار أغضب ليون الذي قال إنه سيطعن على القرار.