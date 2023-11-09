بلا عقوبات.. إقامة مباراة مارسيليا وليون المؤجلة في فيلودروم
قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، إنها قررت إقامة المباراة المؤجلة بين أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون في ملعب فيلودروم الخاص بمارسيليا في الموعد المحدد لها في السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعد تأجيلها إثر تعرض حافلة ليون الضيف لهجوم أثناء توجهها للملعب في الشهر الماضي.
وقالت لجنة الانضباط، إنها لن تفرض أي عقوبات بسبب الحادث وهو قرار أغضب ليون الذي قال إنه سيطعن على القرار.
وكانت المباراة مقررة في ملعب فيلودروم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها تأجلت إلى السادس من ديسمبر المقبل بعد أن تعرضت حافلة الفريق الزائر للرشق بالحجارة والزجاجات أثناء توجهها إلى ملعب فيلودروم في مارسيليا ما أسفر عن إصابة المدرب فابيو غروسو بجراح.
وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حددت رابطة الدوري الفرنسي موعدا لإقامة المباراة لكنها لم تحدد الملعب الذي سيستضيف المواجهة بينما دعا مدير الكرة في ليون فنسان بونسو لإقامتها في ملعب محايد.
لكن الرابطة في النهاية قررت إقامة المباراة في مارسيليا كما كان مقررا في الأصل.
وقالت الرابطة: "قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي، وبناء على معلومات وضمانات تلتقها من السلطات المحلية في منطقة بوش دو رون، إقامة المباراة بين أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون والمؤجلة من الجولة العاشرة، في ملعب فيلودروم يوم الأربعاء الموافق السادس من ديسمبر 2023".
وبعد أن قالت لجنة الانضباط إنها لن تعاقب أولمبيك مرسيليا لأنه غير مسؤول عن الحادث الذي وقع في طريق عام خارج ملعبه قال ليون إنه سيطعن على القرار.
وقال ليون في بيان: "يشعر نادي أولمبيك ليون بصدمة كبيرة نتيجة قرار لجنة الانضباط الذي كشف عن عجزها في التعاطي مع الأحداث الخطيرة للغاية التي تعرضت لها بعثتنا بالقرب من ملعب فيلودروم يوم الأحد 29 أكتوبر".
ويتذيل ليون الترتيب في الدوري الفرنسي بأربع نقاط من عشر مباريات بينما يحتل مرسيليا المركز التاسع برصيد 13 نقطة.