رسميا.. فابيو غروسو يتولى تدريب ليون

وقال ليون في بيان، إن المدافع الإيطالي الدولي السابق بطل العالم 2006 وقع عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ودرب غروسو (45 عاما) باري وفيرونا وبريشا في إيطاليا، وسيون في سويسرا.

وتولى مسؤولية فروسينوني في مارس 2021 وقاده للفوز بدوري الدرجة الثانية في إيطاليا الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري الأضواء، لكن غروسو لم يمدد عقده.

ويستضيف ليون منافسه لوهافر، غدا الأحد، في الدوري.