تطورات بشأن موعد عودة فينيسيوس جونيور لمباريات ريال مدريد

وتوقعت الصحيفة في تقرير سابق أن يعود فينيسيوس جونيور يوم 7 أكتوبر المقبل ما يعني غيابه عن 7 مباريات على الأقل لنادي ريال مدريد ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وحسب التقرير الجديد لماركا فإن فينيسيوس جونيور يعمل مع الفريق الطبي لريال مدريد على العودة خلال مباراة أتلتيكو مدريد بعد التوقف الدولي ما يعني غيابه عن 3 مباريات فقط.

وهذه الإصابة البدنية الثالثة التي يتعرض لها فينيسيوس مع ريال مدريد، وفي المواسم الثلاثة الأخيرة حافظ فينيسيوس على نفسه وبالكاد غاب عن المباريات.

ومنذ انتقاله لريال مدريد في 2018، لعب فينيسيوس 228 مباراة سجل فيها 60 هدفا وصنع 64.

ولم يتم استدعاء فينيسيوس جونيور لقائمة المنتخب البرازيلي في التوقف الدولي بسبب الإصابة.

ويعاني ريال مدريد من نقص واضح في خط هجوم الفريق بعد إصابة فينيسيوس جونيور حيث اضطر كارلو أنشيلوتي للدفع بالبديل خوسيلو الذي لا يحظى بثقة كبيرة من المدرب.