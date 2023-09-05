تطورات بشأن موعد عودة فينيسيوس جونيور لمباريات ريال مدريد
كشفت صحيفة ماركا عن تطورات جديدة بشأن موعد عودة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد إلى المباريات بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة سيلتافيغو بالدوري الإسباني.
وأعلن ريال مدريد عن إصابة الجناح البرازيلي خلال مباراة سيلتافيغو في العضلة الخلفية ما سيتطلب غيابه لعدة أسابيع حسب بيان النادي.
وتوقعت الصحيفة في تقرير سابق أن يعود فينيسيوس جونيور يوم 7 أكتوبر المقبل ما يعني غيابه عن 7 مباريات على الأقل لنادي ريال مدريد ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
وحسب التقرير الجديد لماركا فإن فينيسيوس جونيور يعمل مع الفريق الطبي لريال مدريد على العودة خلال مباراة أتلتيكو مدريد بعد التوقف الدولي ما يعني غيابه عن 3 مباريات فقط.
وهذه الإصابة البدنية الثالثة التي يتعرض لها فينيسيوس مع ريال مدريد، وفي المواسم الثلاثة الأخيرة حافظ فينيسيوس على نفسه وبالكاد غاب عن المباريات.
ومنذ انتقاله لريال مدريد في 2018، لعب فينيسيوس 228 مباراة سجل فيها 60 هدفا وصنع 64.
ولم يتم استدعاء فينيسيوس جونيور لقائمة المنتخب البرازيلي في التوقف الدولي بسبب الإصابة.
ويعاني ريال مدريد من نقص واضح في خط هجوم الفريق بعد إصابة فينيسيوس جونيور حيث اضطر كارلو أنشيلوتي للدفع بالبديل خوسيلو الذي لا يحظى بثقة كبيرة من المدرب.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 4 مباريات برصيد 12 نقطة بعد مستوى كبير قدمه الوافد الجديد جود بيلينغهام الذي حصل على رجل المباراة 3 مرات في 4 مباريات خاضها الفريق.
وابتلي فريق ريال مدريد بالإصابات هذا الموسم حيث يغيب عنه أردا غولر وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأخيرا فينيسيوس جونيور.