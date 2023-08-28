تقرير: إصابة فينيسيوس جونيور ستبعده عن ريال مدريد لأكثر من شهر

كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير عن طبيعة إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، التي تعرض لها في مباراة فريقه الماضية أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وغادر فينيسيوس جونيور ملعب بالاديوس بعد إصابته في الدقيقة الـ 18 وشارك بديلًا له المهاجم خوسيلو من على مقاعد البدلاء بقرار من المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وقال الصحفي إيدو أغيري عبر البرنامج: "فينيسيوس جونيور يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، حيث سيغيب عن ريال مدريد لمدة قد تصل لشهر ونصف، وعلى الأقل سيغيب عن 5 مباريات مقبلة، أي أنه لن يكون حاضرًا في كل مباريات شهر سبتمبر المقبل، ومن المحتمل أن يطول غيابه حتى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر بسبب فترتي التعافي والتأهيل".