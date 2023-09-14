الزمالك وبيراميدز يتطلعان لبداية مثالية في الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

أول مشاركة لبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وفي مشاركته الأولى في دوري الأبطال، يتطلع بيراميدز لتجنب أي مفاجآت في أول مباراة في تاريخ الفريق بالبطولة حين يحل ضيفًا على الجيش الرواندي في العاصمة كيغالي.

وما يزيد من صعوبة اختبار الأحد المقبل خوض المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ورفع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز شعار التحدي، وقال إن فريقه يسعى للفوز بالبطولة الأبرز في أفريقيا واثقًا بقدرته على ذلك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "الوافدون الجدد تأقلموا مع الفريق سريعًا. نستهدف لعب كرة ممتعة والفوز بالبطولات".

ودعم وصيف بطل الدوري المصري صفوفه بعدة لاعبين بارزين مثل المهاجم فيستون مايلي القادم من الكونجو الديمقراطية والمدافع محمود مرعي ولاعب الوسط مهند لاشين.

وتكتمل مهمة الفرق المصرية بمواجهة فيوتشر، الذي أضيف لاسمه مودرن بداية من الموسم الحالي، لفريق سينيجدا يونايتد من تنزانيا في الكونفدرالية.

ويبدأ مودرن فيوتشر رحلته الأفريقية يوم الأحد، ويبحث بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورمسينيو عن تكرار نتائج الموسم الماضي على الأقل حين تأهل لدور المجموعات.

ويبدأ الأهلي بطل مصر ودوري الأبطال رحلة الاحتفاظ باللقب بمواجهة سان جورج الإثيوبي يوم 24 سبتمبر/ أيلول، عقب مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقية، غدًا الجمعة.