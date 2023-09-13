إصابة زيزو وأحمد فتوح وتأكد غيابهما عن مباراة الزمالك وأرتا سولار

ومن المقرر أن يسافر الزمالك اليوم الأربعاء، إلى تنزانيا من أجل مواجهة أرتا سولار.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، استبعاد أحمد سيد "زيزو"، وأحمد فتوح من المباراة، بالإضافة إلى الحارس محمد عواد، والظهير الأيسر عبدالله جمعة.

ويغيب زيزو عن المباراة بسبب إصابته بكدمة قوية خلال مباراة منتخب مصر ضد تونس أمس الثلاثاء، وهي إصابة ستمنعه من مرافقة الفريق إلى جيبوتي.

كما تعرض فتوح هو الآخر إلى إصابة في عضلات البطن، أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر.

وتم استبعاد الحارس محمد عواد لإصابته في الركبة، وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية الفنية.