إصابة زيزو وأحمد فتوح وتأكد غيابهما عن مباراة الزمالك وأرتا سولار
تعرض الثنائي أحمد مصطفى زيزو، وأحمد فتوح لاعبا الزمالك للإصابة خلال تواجدهما في معسكر منتخب مصر، وتأكد غيابهما عن مباراة الفريق الأبيض ضد أرتا سولار الجيبوتي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يسافر الزمالك اليوم الأربعاء، إلى تنزانيا من أجل مواجهة أرتا سولار.
وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، استبعاد أحمد سيد "زيزو"، وأحمد فتوح من المباراة، بالإضافة إلى الحارس محمد عواد، والظهير الأيسر عبدالله جمعة.
ويغيب زيزو عن المباراة بسبب إصابته بكدمة قوية خلال مباراة منتخب مصر ضد تونس أمس الثلاثاء، وهي إصابة ستمنعه من مرافقة الفريق إلى جيبوتي.
كما تعرض فتوح هو الآخر إلى إصابة في عضلات البطن، أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر.
وتم استبعاد الحارس محمد عواد لإصابته في الركبة، وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية الفنية.
ويستهل الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة أرتا سولار يوم 16 سبتمبر الجاري بذهاب دور الـ32.
ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم بعدما احتل المركز الثالث بالدوري المصري في الموسم المنصرم.
وفيما يلي قائمة الزمالك:
حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء
الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.
الوسط: نبيل عماد "دونغا" - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.