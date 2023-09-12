حسين لبيب يغني مع جماهير الزمالك في مقر النادي (فيديو)
انتشر مقطع فيديو لحسين لبيب المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وهو يغني مع مجموعة من الجماهير في مقر النادي.
ويخوض لبيب انتخابات نادي الزمالك المقررة في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم على منصب الرئيس.
ويتنافس لبيب مع فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق على منصب الرئيس في الانتخابات.
وتواجدت مجموعة من جماهير الزمالك في مقر النادي لحضور ندوة عقدتها قائمة حسين لبيب الانتخابية لشرح برنامجها الانتخابي للأعضاء.
وشهد مقطع الفيديو رواجا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي في ظل توتر كبير شهدته علاقة مجلس الإدارة السابق بجماهير النادي حيث انتهى به الأمر إلى الاستقالة بعد مشاكل كبيرة مر بها النادي.
ويعاني الزمالك من إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب مستحقات مالية لأندية ولاعبين سابقين.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للاستحقاقات المحلية والأفريقية حيث سيواجه أرتا سولار الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا ثم يبدأ مشواره المحلي.
ولم يحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أي بطولة الموسم الماضي.