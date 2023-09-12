حسين لبيب يغني مع جماهير الزمالك في مقر النادي (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لحسين لبيب المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وهو يغني مع مجموعة من الجماهير في مقر النادي.

ويخوض لبيب انتخابات نادي الزمالك المقررة في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم على منصب الرئيس.

ويتنافس لبيب مع فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق على منصب الرئيس في الانتخابات.