حسين لبيب خلال تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة الزمالك
حسين لبيب خلال تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة الزمالكمنصة "إكس"

انتخابات الزمالك.. لبيب يواجه جعفر وغياب مرتضى منصور وأبنائه

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.

ميرفت السيد أحمد، أول سيدة تترشح لرئاسة الزمالك، في الانتخابات

ونشر نادي الزمالك عبر الصحيفة الرسمية، إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، بمقر النادي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها بانتخابات نادي الزمالك، حيث يترشح حسين لبيب لمنصب الرئيس، وهشام نصر نائبا، وحسام المندوه ‏أمينا للصندوق.

فيما قدم فاروق جعفر نجم الفريق الأسبق أوراق ترشحه لمنصب الرئيس.

كما ترشحت ميرفت السيد أحمد، كأول سيدة تترشح لرئاسة الزمالك، في الانتخابات.

ولم يقدم مرتضى منصور رئيس النادي المعزول عن منصبه أوراق ترشحه، وكذلك نجلاه أحمد وأمير، ليصبح بشكل رسمي مرتضى منصور وأولاده خارج نادي الزمالك لمدة أربع سنوات مقبلة.

حسين لبيب خلال تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة الزمالك
حسين لبيب وأحمد سليمان يعلنان تنظيم قائمة موحدة في انتخابات الزمالك

تحطيم صورة مرتضى في النادي

وبعد إغلاق باب الترشح والتأكد من عدم تواجد مرتضى منصور وأولاده، هتف بعض من أعضاء نادي الزمالك: "العزبة راحة"، في إشارة لتصريحات مرتضى منصور السابقة: "أنا صاحب العزبة".

كما قام عدد من الأعضاء اليوم بعد غلق باب الترشح، بتحطيم صورة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وإزالتها من لوحة رؤساء النادي.

تحطيم صورة مرتضى في نادي الزمالك
تحطيم صورة مرتضى في نادي الزمالكمنصة "إكس"
تحطيم صورة مرتضى في نادي الزمالك
تحطيم صورة مرتضى في نادي الزمالكمنصة "إكس"

وفيما يلي قائمة كاملة للمرشحين في انتخابات نادي الزمالك 2023

منصب رئيس نادي الزمالك

حسين لبيب

فاروق جعفر

ماجد فاروق الحنبلي

ميرفت السيد أحمد

عمر هريدي

منصب نائب رئيس النادي

هشام نصر

هاني العتال

أحمد عبدالغني

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه

عبدالمجيد سليم

كريم عادل عبيد

خالد لطيف

محمد قدري

الأعضاء فوق السن

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

عبدالله جورج

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

أشرف إمام عبدالسلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عفيفي

رجب رواش

أحمد فوده نصير

طارق عبدالعال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

الحسيني سمير

هشام يكن

شيرين الفقي

أحمد نصير

الأعضاء تحت السن

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت

أحمد هاني زادة

محمد خالد الصادق

نيرة الأحمر

رامي إبراهيم نصوحي

أحمد خالد حسانين

أحمد النمس.

محمد عودة.

الزمالك
الزمالك المصري
نادي الزمالك
أخبار نادي الزمالك

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com