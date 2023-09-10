انتخابات الزمالك.. لبيب يواجه جعفر وغياب مرتضى منصور وأبنائه

ونشر نادي الزمالك عبر الصحيفة الرسمية، إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، بمقر النادي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها بانتخابات نادي الزمالك، حيث يترشح حسين لبيب لمنصب الرئيس، وهشام نصر نائبا، وحسام المندوه ‏أمينا للصندوق.

فيما قدم فاروق جعفر نجم الفريق الأسبق أوراق ترشحه لمنصب الرئيس.

كما ترشحت ميرفت السيد أحمد، كأول سيدة تترشح لرئاسة الزمالك، في الانتخابات.

ولم يقدم مرتضى منصور رئيس النادي المعزول عن منصبه أوراق ترشحه، وكذلك نجلاه أحمد وأمير، ليصبح بشكل رسمي مرتضى منصور وأولاده خارج نادي الزمالك لمدة أربع سنوات مقبلة.