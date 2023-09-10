انتخابات الزمالك.. لبيب يواجه جعفر وغياب مرتضى منصور وأبنائه
أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.
ونشر نادي الزمالك عبر الصحيفة الرسمية، إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، بمقر النادي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وتقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها بانتخابات نادي الزمالك، حيث يترشح حسين لبيب لمنصب الرئيس، وهشام نصر نائبا، وحسام المندوه أمينا للصندوق.
فيما قدم فاروق جعفر نجم الفريق الأسبق أوراق ترشحه لمنصب الرئيس.
كما ترشحت ميرفت السيد أحمد، كأول سيدة تترشح لرئاسة الزمالك، في الانتخابات.
ولم يقدم مرتضى منصور رئيس النادي المعزول عن منصبه أوراق ترشحه، وكذلك نجلاه أحمد وأمير، ليصبح بشكل رسمي مرتضى منصور وأولاده خارج نادي الزمالك لمدة أربع سنوات مقبلة.
تحطيم صورة مرتضى في النادي
وبعد إغلاق باب الترشح والتأكد من عدم تواجد مرتضى منصور وأولاده، هتف بعض من أعضاء نادي الزمالك: "العزبة راحة"، في إشارة لتصريحات مرتضى منصور السابقة: "أنا صاحب العزبة".
كما قام عدد من الأعضاء اليوم بعد غلق باب الترشح، بتحطيم صورة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وإزالتها من لوحة رؤساء النادي.
وفيما يلي قائمة كاملة للمرشحين في انتخابات نادي الزمالك 2023
منصب رئيس نادي الزمالك
حسين لبيب
فاروق جعفر
ماجد فاروق الحنبلي
ميرفت السيد أحمد
عمر هريدي
منصب نائب رئيس النادي
هشام نصر
هاني العتال
أحمد عبدالغني
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه
عبدالمجيد سليم
كريم عادل عبيد
خالد لطيف
محمد قدري
الأعضاء فوق السن
أحمد سليمان
هاني شكري
هاني برزي
عمرو أدهم
حسين السيد
محمد طارق
عبدالله جورج
أحمد عبادة
سيف الإسلام محمد يوسف
مروة البورجي
نجلاء الناجي
أشرف إمام عبدالسلام
مروة أمير الرفاعي
حمدية كمال علي
أحمد عفيفي
رجب رواش
أحمد فوده نصير
طارق عبدالعال
رفعت شبل
سامح سوني
علاء مقلد
حاتم السيد
الحسيني سمير
هشام يكن
شيرين الفقي
أحمد نصير
الأعضاء تحت السن
علي العاطفي
ياسمين الشريف
إيهاب عصمت
أحمد هاني زادة
محمد خالد الصادق
نيرة الأحمر
رامي إبراهيم نصوحي
أحمد خالد حسانين
أحمد النمس.
محمد عودة.