تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر لهذا السبب

وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر في وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو المقبل.

بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم الـ30 من مايو، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراتي الأهلي والزمالك، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفريقين إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر.

بينما تقرر إقامة باقي المباريات في موعدها بما فيها مباراة بيراميدز بعد استدعاء لاعبين فقط للمنتخب من صفوف الفريق وهما مصطفي فتحي ومحمد حمدي.